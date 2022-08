MCDONALD´S - Allzeithoch fast erreicht

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 266,820 $ (NYSE)

Die McDonalds-Aktie markierte am 04. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 271,15 USD. An dieses Hoch schloss sich eine größere Korrektur an. Die Aktie kämpfte fast den Juli über gegen den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Ab 26. Juli und damit nach den letzten Quartalszahlen löste sich der Wert von diesem Abwärtstrend.

Über ein Zwischenhoch bei 265,46 USD kletterte die Aktie der Burgerkette auf ein Hoch bei 267,97 USD. Dieses Hoch erreichte der Wert gestern. Damit fehlten gestern kurzzeitig nur noch 3,18 USD und damit knapp über 1 % zum Allzeithoch.

Allzeithoch und dann?

Kurzfristig kann die McDonald´s-Aktie noch an ihr Allzeithoch ansteigen. Ein direkter und stabiler Ausbruch erscheint nach der Rally der letzten Wochen eher unwahrscheinlich. Ein Rücksetzer in Richtung 248,65 USD wäre durchaus möglich. Nach einem solchen Rücksetzer wäre ein neuer Angriff auf das Allzeithoch und ein Ausbruch möglich.

Sollte der direkte Ausbruch gelingen, könnte die Rally in 300 USD direkt fortgesetzt werden.

Fazit: Das Chartbild der McDonald´s-Aktie ist bullisch. Aktive Trade können jetzt aber Gewinne mitnehmen und versuchen, etwas billiger zurückzukaufen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)