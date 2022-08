CAC 40 Index: Rücklauf bitte!

Der Blick auf den französischen Leitindex CAC 40 zeigt in den letzten Wochen eine nicht unerhebliche Kursrallye, am EMA 200 endete vorläufig allerdings die Party. Zusätzlich zeichnet sich in diesem Bereich auch noch ein kleineres Topping-Muster ab, dass weitere Rücksetzer erahnen lässt und daher die Party an den Märkten kurzzeitig vorbei sein dürfte.

Unter anderem bieten zahlreiche Kurslücken der jüngsten Vergangenheit aus Ende Juli jetzt erhöhtes Konsolidierungspotenzial, unterhalb von 6.453 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit massiv auf einen Rückläufer zunächst an 6.381 Punkte an, darunter dürfte es schließlich zu einem Kurslückenschluss mit Abschlägen auf 6.339 Punkte und dem dort verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt kommen.

Erst in diesem Bereich könnte die Konsolidierung abgeschlossen werden und übergeordnet der Doppelboden um 5.756 Punkten wieder seine mittelfristige Stärke unter Beweis stellen. Ohne einen nachhaltigen Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt bleibt das Chartbild als fragil zu bewerten.

In einem derartigen Szenario könnten dann sukzessive die Kursspitzen aus dem Frühjahr zwischen 6.757 und grob 7.000 Punkten in Angriff genommen werden.