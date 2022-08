Cisco: Katerstimmung nach Kurssprung

Im abgelaufenen Quartal kam Cisco nach eigenen Angaben auf einen Umsatz von 13,10 Mrd. US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 US-Dollar. Damit hat das Unternehmen zwar die Analystenschätzungen leicht übertroffen, allerdings stagnierte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal. Insgesamt hat Cisco damit auf Jahressicht seine Umsätze um 3 % auf 51,6 Mrd. US-Dollar gesteigert, das Ergebnis wurde mit 3,36 US-Dollar je Anteilsschein und damit 4 % höher als in 2021 ausgewiesen.

Ein Blick auf den Chart zeigt dabei einen erfolgreichen Ausbruch aus dem seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrend, wodurch aus technischer Sicht nun ein klares Kaufsignal vorliegt. Allerdings schwächeln Technologiewerte wegen der unsicheren Zinsentwicklung weiter, dies belegen die fortlaufenden Abschläge in dieser Branche. Die zu Donnerstag gerissene Kurslücke könnte daher erst geschlossen werden, ehe wieder vermehrt Käufer in die Aktie strömen.

Kurslückenschluss denkbar

Zunächst einmal sollten Abschläge in den Bereich von 47,47 US-Dollar einkalkuliert werden, eine weitere Unterstützung findet sich an den Hochs vom Mittwoch um 47,10 US-Dollar. Spätestens ab dem 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 45,61 US-Dollar und dem dort befindlichen Abwärtstrend könnte im Rahmen einer zweiten großen Kaufwelle eine Aufwärtsbewegung starten und Gewinne in den Bereich von 52,00 US-Dollar hervorbringen. Eine unmittelbare Kehrtwende und Anstieg über den EMA 200 bei 52,00 US-Dollar könnte dagegen sofortiges Aufwärtspotenzial an 54,58 US-Dollar forcieren.