Teamviewer legen nach Studie zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux hat die zuletzt arg gebeutelten Aktien von Teamviewer am Montag angetrieben. Sie legten am Vormittag als einer der Favoriten im MDax um 2,4 Prozent auf 9,03 Euro zu, nachdem die am Freitag mit knapp 8,7 Euro auf ein Tief seit Oktober 2022 abgesackt waren.

Analyst Florian Treisch sieht nun ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis in den Aktien. Die kurzfristigen Probleme des Software-Unternehmens würden durch längerfristig erwartete Verbesserungen überwogen. Der Experte betont in diesem Zusammenhang Fortschritte im Großkundengeschäft sowie bei der Integration des übernommenen US-Unternehmens 1E.

Treisch senkte zwar sein Kursziel von 15,00 auf 12,80 Euro, sieht damit aber ausreichend Luft nach oben, um die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochzustufen.

Die Teamviewer-Papiere hatten Ende Juli mit einem Sprung bis auf 10,25 Euro nur kurz von überraschend guten Geschäftszahlen für das zweite Quartal profitiert. Die Luft war aber schnell wieder raus in einem sich rasch eintrübenden Gesamtmarkt, der unter den Einfluss von Konjunktursorgen geriet. Für 2025 steht für Teamviewer nun wieder ein Kursminus von gut fünf Prozent auf dem Zettel./mis/nas