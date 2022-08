Globale Wirtschaft trübt sich ein | Risk-OFF bei Tech-Momentum und Bitcoin

Die globale Nachrichtenlage trübt sich zunehmend ein. China wird durch die Covid-Null-Toleranz-Politik belastet, wie auch durch den schwachen Immobilienmarkt und einem Engpass bei Strom (Hitzewelle). Explodierende Erzeugerpreise in Deutschland, der schwache Euro und wachsende Wirtschaftssorgen überschatten Euroland. In den USA warnt das Wall Street Journal, vor der Entkoppelung des Aktienmarkts von der Realität einer weiterhin aggressiv bremsenden Federal Reserve. Den guten Ergebnissen und Aussichten von Applied Materials und Bills.com reichen nicht aus, um alle Boote an der Wall Street zu heben. Mein Fazit: Ich bleibe Short!



0:00 - Intro

0:23 - Globale Wirtschaft trübt sich ein

1:26 - Deutsche Wirtschaft

2:26 - China: Covid, Hitzewelle, Immobilienmarkt

4:15 - Notenbank & Zinsanhebung

6:08 - Margendruck bei Unternehmen

7:27 - Bed Bath & Beyond im freien Fall

9:34 - Meme-Aktien | Bitcoin

10:30 - Ryan Cohen & Bed Bath & Beyond

12:00 - Applied Materials | bill.com

13:20 - Ross Stores

14:08 - The Home Depot | Warner Bros.

15:02 - Rivian

15:45 - Downgrades

16:49 - Fazit



