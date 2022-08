Trading-Chance Deutz: Hier läuft der Motor noch rund

Werbung

Die Automobilhersteller halten ihre Gewinne nur durch massiv höhere Verkaufspreise stabil. Das sieht beim Motorenhersteller Deutz ganz anders aus: Während bei den Autobauern die Zahl der verkauften Fahrzeuge fällt, verkaufte Deutz im ersten Halbjahr deutlich mehr Motoren … hier steigt der Gewinn also auf einer viel solideren Basis. Eine Trading-Chance Long.

Auch Deutz profitiert von der hohen Nachfrage, der ein knappes Angebot gegenübersteht, das sieht man an der Relation des deutlich gestiegenen Umsatzes und der noch weit, weit deutlicher gestiegenen Gewinne. Aber wer in einer solchen Situation spürbar mehr verkauft, steht auf deutlich stabileren Füßen als die großen Autobauer. Und wenn die Aktie dann von der Bewertung her auch noch nicht zu teuer ist, sollte man sich das in Sachen Long-Trade genauer ansehen.

Bei einer solchen Bilanz kann man nur den Daumen heben

Die Zahl der verkauften Motoren stieg im ersten Halbjahr um solide 16,1 Prozent, der Umsatz legte um 20,8 Prozent zu. Diese beiden Zahlen alleine zeigen schon, dass Deutz nicht davon leben muss, dass verzweifelte Kunden Motoren zu jedem Preis kaufen müssen: Dieser Umsatzanstieg steht auf soliden Füßen. Wobei Deutz auch davon profitiert, dass China kein allzu wichtiger Absatzmarkt ist, so dass die dortigen Turbulenzen den Motorenhersteller wenig belasten.

Der Gewinn stieg dennoch weit überproportional. Gerechnet als EBIT, d.h. vor Steuern und Zinsen, lag der Gewinn um beeindruckende 153 Prozent über dem des ersten Halbjahres 2021, weil es gelang, die Gewinnmarge auf EBIT-Basis deutlich von 2,2 auf 4,6 Prozent zu steigern.

Zwar läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Aktie auf Basis der derzeitigen, durchschnittlichen Gewinnschätzungen der Analysten für 2022 bei 11,5 und wäre dafür für ein Unternehmen aus der Fahrzeugbranche nicht mehr billig. Aber im Gegensatz zu VW, BMW oder anderen Autobauern erwarten die Experten keinen drastischen Rückgang des Gewinns in den kommenden zwei Jahren, weil es hier keine Nachfrage/Preis-Blase gibt, die platzen könnte. Doch wer glaubt, dass die Investoren das längst in Massen erkannt und sich auf die Aktie gestürzt haben, irrt:

Die Konsolidierung zum Einstieg nutzen

Die Aktie vollzog zwar als Reaktion auf die in der vergangenen Woche vorgelegte Halbjahresbilanz einen kräftigen Satz nach oben. Aber der wurde am Widerstandsbereich um 4,70 Euro gestoppt, seither kommt die Aktie deutlich zurück und nähert sich dadurch einer wichtigen Kreuzunterstützung aus der Ende Juni etablierten Aufwärtstrendlinie, dem Mai-Tief und der 20-Tage-Linie im Bereich zwischen 4,00 und 4,15 Euro. Was eine interessante Gelegenheit wäre, es hier auf der Long-Seite zu versuchen, denn:

Zum einen ist die Aktie dadurch nicht mehr überkauft, was auch ein Grund gewesen sein dürfte, warum die Hürde bei 4,70 Euro im ersten Anlauf nicht genommen wurde. Zum anderen könnte man in diesem Fall, mit dem Rückenwind gesunder Ergebnisse und Perspektiven, durchaus nach oben blicken und konstatieren, dass durch die laufende Konsolidierung nur das mögliche Aufwärtspotenzial wächst. Denn Anfang des Jahres hatte die Deutz-Aktie 7,00 Euro erreicht, obwohl da noch niemand hätte vermuten dürfen, dass sich der Motorenhersteller in dieser schwierigen Phase derart gut schlagen würde.

Mit einem Hebel von 3 auf den nächsten Aufwärtsschub setzen

Für diese Trading-Chance Long auf die Deutz-Aktie stellen wir ihnen hier ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 2,936 Euro, woraus sich ein Hebel von knapp über 3 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir bei 3,80 Euro in der Aktie, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von 0,86 Euro. Die WKN dieses Deutz Long-Zertifikats von Morgan Stanley lautet MC7TGW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 4,70 Euro, 5,10 Euro, 5,35 Euro

Unterstützungen: 4,04 Euro, 4,00 Euro, 3,53 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Deutz-Aktie

Basiswert Deutz WKN MC7TGW ISIN DE000MC7TGW7 Basispreis 2,936 Euro K.O.-Schwelle 2,936 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 3,06 Stop Loss Zertifikat 0,86 Euro

