Trading-Chance Carl Zeiss Meditec: Doppeltes Short-Signal

Die Medizintechnik-Branche hat zwar eine gute Chance, eine Rezession besser zu überstehen als andere Branchen. Aber allmählich werden die Analysten bei Aktien wie Carl Zeiss Meditec skeptischer. Der Grund ist dabei weniger die Gewinnperspektive als die für dieses Umfeld immer noch hohe Bewertung. Eine Trading-Chance Short.

Für das am 30.9. endende Geschäftsjahr 2021/2022 sehen die Experten für Carl Zeiss Meditec einen um die zehn Prozent über Vorjahr liegenden Gewinn. Das ist gut, aber nicht unbedingt gut genug. Denn damit liegt die Bewertung der Aktie eigentlich zu hoch, vor allem, wenn die im Moment noch ziemlich optimistischen Gewinnprognosen für 2022/2023 nicht zu halten sein sollten. Das führte jetzt dazu, dass die Rallye der vergangenen Wochen in ein Short-Signal mündete, das auch noch auf zwei Beinen auf einmal steht.

Die Bewertung ist immer noch zu hoch

Am 5. August hatte Carl Zeiss Meditec das Ergebnis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021/2022 vorgelegt. Die Reaktion darauf war, wie wir im folgenden Chart sehen, dass der Versuch, mit dem Rückenwind dieser Ergebnisse die 200-Tage-Linie zu überwinden, abverkauft wurde. Dieser bärische Intraday-Turnaround war der Beginn einer Toppbildung, die jetzt in ein Short-Signal mündete.

Der Umsatz war zwar in diesen ersten drei Quartalen des hier immer am 30.9. endenden Geschäftsjahres um gut zehn Prozent gestiegen, der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) aber gefallen. Zwar nur leicht, um etwa 1,5 Prozent. Aber man hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Und damit dürfte für viele auch die Frage aufgekommen sein, ob die bisherigen Prognosen der Mehrheit der Analysten, die für 2022/2023 und 2023/2024 konstant um die 10 bis 15 Prozent weiter steigende Unternehmensgewinne sehen, zu halten sein werden. Und selbst wenn:

Bei einem Gewinnanstieg dieser Größenordnung wäre ein Kurs/Gewinn-Verhältnis um die 30 zu rechtfertigen, aber selbst mit dem jetzt gedrückten Kurs der Aktie käme man derzeit für das laufende Jahr auf 45. So etwas kann lange toleriert werden, wenn die Aktie in einem Aufwärtstrend läuft, im vergangenen Herbst lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis zeitweise sogar fast bei 100. Aber genau das tut sie jetzt eben nicht mehr, wie der Chart zeigt.

An der 200-Tage-Linie gescheitert und in ein Doppeltopp gelaufen

Dieses Scheitern an der 200-Tage-Linie hatte unübersehbar Wirkung gezeigt. Zwar drehte der Kurs auf Höhe des Juni-Hochs bei 131,40 Euro noch einmal nach oben, doch die Käufe versickerten schnell. Es entstand ein unter dem durch diesen gescheiterten Ausbruch über die 200-Tage-Linie liegendes Hoch … und das Zwischentief wurde am Montag durchbrochen, so dass zu diesem Abwärts-Schwenk an der 200-Tage-Linie noch ein vollendetes Doppeltopp kommt: Zwei bärische Signale in kurzer Zeit.

Besonders interessant ist diese Konstellation, weil sich durch diese Hoffnungs-Rallye von Mitte Juni bis Anfang August unterhalb des jetzt unterbotenen Juni-Hochs keine tauglichen, potenziellen Unterstützungslinien herausgebildet hatten. Auch, wenn man nicht darauf setzen sollte, dass die Carl Zeiss-Aktie dieses Potenzial in einem Zug auslotet: Aus rein charttechnischer Sicht wäre der Weg jetzt bis hinunter an die massive Supportlinie bei 104,55 Euro frei.

Ein markantes Short-Signal mit einem Hebel von 3 umsetzen

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor. Mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 171,286 Euro kommt das Zertifikat aktuell auf einen Hebel von 2,97. Ein Stop Loss bei 143 Euro in der Aktie entspricht einem Kurs von ca. 2,82 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Carl Zeiss Meditec lautet SH4Q72.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 131,40 Euro, 141,12 Euro, 145,95 Euro

Unterstützungen: 104,75 Euro, 104,55 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Carl Zeiss Meditec

Basiswert Carl Zeiss Meditec WKN SH4Q72 ISIN DE000SH4Q729 Basispreis 171,286 Euro K.O.-Schwelle 171,286 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,97 Stop Loss Zertifikat 2,82 Euro

