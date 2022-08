DAX: Verluste dominieren weiterhin Aktienmarkt

Der Deutsche Aktienindex DAX bewegt sich weiterhin auf dünnem Eis, trotz eines Anstiegsversuchs am Dienstag. Obwohl eine Ende Juli gerissene Kurslücke nun geschlossen wurde, bleiben die Kursmuster weiterhin als fragil zu bewerten, weitere Abschläge sollten demnächst eingeplant werden.

Auch bei den US-Indizes konnten Käufern im gestrigen Handelsverlauf nicht überzeugen, für den DAX könnte dies unterhalb der Dienstagstiefs von 13.156 Punkten weiteres Abschlagspotenzial auf 13.042 und schließlich 12.950 Punkte bedeuten.

Sollte sich doch noch eine verspätete Erholung einstellen, dürfte diese bereits am 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 13.467 Punkten enden.

Erste Wirtschaftsdaten stehen am Mittwoch erst am frühen Nachmittag zur Verfügung, um 13:00 Uhr werden die USA Zahlen zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche vorstellen. Um 14:30 Uhr stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter per Juli auf der Agenda, bevor es am späten Nachmittag mit Hausverkäufen aus dem abgelaufenen Monat weitergeht.