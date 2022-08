IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT erweitert seinen Verified Carbon Standard-Antrag mit Verra

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT erweitert seinen Verified Carbon Standard-Antrag mit Verra

Toronto (Ontario), 25. August 2022 - dynaCERT Inc. (TSX: DYA, OTCQX: DYFSF, FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der Chief Program Development and Innovation Officer von Verra ein Abkommen mit Earthood Services Private Limited (Earthood) unterzeichnet hat, um unabhängige Verifizierungsdienstleistungen in Zusammenhang mit dem Antrag von dynaCERT im Rahmen des Verified Carbon Standard- (VCS)-Programms von Verra zu erbringen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dynaCERT und Verra die folgenden Schritte hinsichtlich der Emissionszertifikatinitiativen von dynaCERT erreicht haben:

- dynaCERT Inc., der Entwickler im Rahmen des VCS-Programms, hat gemäß den VCS-Bestimmungen von Verra die Einreichung und Dokumentation der Methodik vorbereitet und Schritt 1 gemäß dem methodischen Verfahren von Verra abgeschlossen.

- Verra hat die Dokumentation der Methodik gemäß Schritt 2 des Genehmigungsverfahrens der Methodik geprüft.

- Verra hat die Konsultation der Öffentlichkeit mit den Interessensvertretern durchgeführt, wie in Schritt 3 des Genehmigungsverfahrens festgelegt, was nach der Einreichung der Vorschläge abgeschlossen wurde.

- Als vierten Schritt des Genehmigungsverfahrens beauftragte Verra einen von Verra zugelassenen Validierer mit der Erbringung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Methodenvalidierung gemäß den im Abkommen und den VCS-Bestimmungen festgelegten Bedingungen.

dynaCERT, Earthood, Verra und der Berater von dynaCERT, International Environmental Partners Limited, sind zurzeit damit beschäftigt, das VCS-Verfahren abzuschließen, damit die Emissionszertifikate von dynaCERT den Verified Carbon Standard von Verra erreichen.

Dr. Kaviraj Singh, Managing Director von Earthood, sagte: Es freut mich, durch Verra mit dynaCERT bei dieser Methodenvalidierung zusammenzuarbeiten. Wir werden unser Bestes geben, um die geplante Methodik zu überprüfen und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Wir sind davon überzeugt, dass dies, sofern es richtig gemacht wird, eine Trendwende für die Branche sein könnte, und wir freuen uns darauf, diese Bewertung rasch abzuschließen, da wir wissen, dass sie mit Spannung erwartet wird.

Archit Srivastava, General Manager, Strategic Business von Earthood, sagte: Ich habe bereits mehrere solcher Aufträge mit Verra im Bereich der Methodenvalidierung durchgeführt und bin zuversichtlich, dass Earthood eine korrekte Bewertung mit Transparenz und Genauigkeit durchführen wird. Wir sind auf den Kohlenstoffmärkten dafür bekannt, dass wir zahlreiche neuartige Projekte durchgeführt haben, und dieses Projekt ist eine weitere Möglichkeit, das Markenimage, das Earthood im Laufe der Jahre aufgebaut hat, aufrechtzuerhalten und zu verbessern.

Monika Wojcik, CEO von Global Environmental Partners, dem Berater von dynaCERT in Zusammenhang mit dem VCS-Antrag, sagte: Die meisten Branchen können alternative Technologien und Verfahren einsetzen, um die Emissionen ihrer Betriebe und Lieferketten sowie die mit den von ihnen verkauften Produkten in Zusammenhang stehenden Emissionen zu verringern, doch manche Aktivitäten lassen sich nur schwer dekarbonisieren. Innovation und politische Entwicklungen werden Fortschritte ermöglichen und müssen rasch entwickelt werden, doch es werden zusätzliche Lösungen benötigt, um die Emissionen kurzfristig zu senken. Die Emissionszertifikate, die von den Nutzern der HydraGEN-Technologie von dynaCERT erworben werden, werden Unternehmen dabei helfen, die sich an freiwillige Kohlenstoffmärkte wenden, um ihre Dekarbonisierungsbestrebungen zu intensivieren.

Jim Payne, President und CEO von dynaCERT, sagte: dynaCERT freut sich, nun jenen Punkt erreicht zu haben, an dem Verra die Beauftragung von Earthood zur Verifizierung unseres Antrags gemäß dem Verified Carbon Credit Standard genehmigt hat, und wir danken den beiden für diesen wichtigen Meilenstein. Unsere HydraLytica-Software erfasst Daten über die Fahrzeuge mit der integrierten HydraGEN-Technologie. Diese Software für Telematikgeräte zeigt Berichte über Kraftstoffeinsparungen und Kohlenstoffemissionen an. HydraLytica ermöglicht es Lkw-Fahrern oder Fahrzeugbesitzern, auf ihren Computern automatisch berechnete Dieselkraftstoffeinsparungen und Emissionsreduktionsberichte mit der HydraGEN-Technologie in Echtzeit zu überwachen. Unsere Technologie wird weltweit vermarktet und wurde konzipiert, um den Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren zu senken. Darüber hinaus reduziert die HydraGEN-Technologie die Treibhausgase (THG) und ermöglicht es den Nutzern, ihren CO2-Fußabdruck deutlich zu verringern und zu den Zielen der Menschheit hinsichtlich Klimaneutralität beizutragen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.



