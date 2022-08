AirBnB: Jetzt darf nichts schief laufen!

In der letzten charttechnischen Besprechung zum US-Wohnraumvermittler AirBnB vom 17. August 2022: „AirBnB: Zurück in Gewinnzone“ wurde kurzfristig auf Abwärtsrisiken hingewiesen, diese Annahme hat sich als folgerichtig erwiesen, das Papier fiel exakt in den Unterstützungsbereich um 110,00 US-Dollar zurück. Seitdem herrscht wieder eine untergeordnete Aufwärtsphase, die durchaus das Ende der kurzfristigen Konsolidierung markieren könnte. Aus dem Kursverlauf seit Anfang Mai dieses Jahres lässt sich sogar eine inverse SKS-Formation erkennen, die in der Charttechnik sehr häufig für einen Trendwechsel sorgt und dadurch Hoffnungen auf eine weitere Aufwärtsphase weckt. Noch allerdings dominiert ein seit November letzten Jahres bestehender Abwärtstrend, auf aktuellem Niveau sind lediglich spekulative Long-Ansätze drin.

Herausforderndes Marktumfeld

Solange der seit November letzten Jahres bestehende Abwärtstrend intakt bleibt, sind lediglich spekulativ Long-Ansätze in dem Wertpapier von AirBnB möglich. Einen wichtigen Schritt würde die Aktie bei einem Sprung über die Nackenlinie von grob 127,00 US-Dollar gehen, Zugewinn an den Abwärtstrend um 134,37 US-Dollar wären dann möglich. Eine mittelfristige Trendwende erfährt der Wert allerdings erst oberhalb seines Abwärtstrends, in diesem Szenario könnten auf Sicht der nächsten Monate weitere Zugewinne in den Bereich von 180,00 US-Dollar erfolgen. Wer den Nervenkitzel allerdings nicht scheut, könnte auf aktuellem Kursniveau eine kleine Long-Position abschließen, ein solches Vorgehen erfordert allerdings noch sehr weite Stopps.