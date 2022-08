Compass Minerals gibt Dividende für das vierte Quartal bekannt

Das amerikanische Unternehmen Compass Minerals International Inc. (ISIN: US20451N1019, NYSE: CMP) zahlt eine im Vergleich zum letzten Quartal unveränderte Dividende von 0,15 US-Dollar je Anteilsschein für das vierte Quartal an die Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 20. September 2022 (Record day: 10. September 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 43,89 US-Dollar (Stand: 25. August 2022) entspricht das einer Dividendenrendite von 1,37 Prozent. Im November 2021 wurde die vierteljährliche Dividende von 0,72 US-Dollar auf 0,15 US-Dollar reduziert.

Compass Minerals ist ein Salz- und Spezialdüngerproduzent mit Hauptsitz in Kansas City. Es werden rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 214,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 199,4 Mio. US-Dollar), wie am 4. August 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 7,9 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 57,1 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 14,08 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,44 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. August 2022).

Redaktion MyDividends.de