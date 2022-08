Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

In Erwartung weiterer Zinssignale der US-Notenbank hatte er am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 13.271 Punkten geschlossen. Die Wall Street war ebenfalls fester aus dem Handel gegangen.

Ihr Hauptaugenmerk legen die Investoren am Freitag auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole, die am Nachmittag (MESZ) erwartet wird. "Die Fed wird die Zinsen wahrscheinlich weiterhin etwas stärker anheben, als der Markt derzeit erwartet", sagte April LaRusse, Investmentexpertin beim Vermögensverwalter Insight Investment. "Selbst wenn die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, dürfte sie auf dem Weg zurück nach unten hartnäckig bleiben, was eine restriktive Politik rechtfertigt." Zudem stehen noch einige Konjunkturdaten an, darunter das GfK-Konsumklima aus Deutschland und die Konsumausgaben aus den USA.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.271,96

Dax-Future

13.319,00

EuroStoxx50

3.674,54

EuroStoxx50-Future

3.688,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.291,78 +1,0 Prozent

Nasdaq

12.639,27 +1,7 Prozent

S&P 500

4.199,12 +1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.638,67 +0,6 Prozent

Shanghai

3.252,05 +0,2 Prozent

Hang Seng

20.090,08 +0,6 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger.