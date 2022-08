Markt Update: Sorgt Powell für Klarheit? - Lufthansa droht Pilotenstreik, Software AG profitiert von Übernahme und Elon Musk und Telekom-Tochter machen Mobilfunkmaste überflüssig

Gibt es heute Nachmittag eine böse Überraschung? Werfen Anleger einen Blick auf die Entwicklung an den Märkten, dann könnte man annehmen, dass eine mit der Sache vertraute Person schon die Rede von Powell gelesen und mittgeteilt hat, dass die Fed die Zinsen nicht mehr so stark erhöht. Da dürfte aber der Wunsch der Vater des Gedanken sein. Mit jedem Punkt, den der Dax vor der Rede von Powell zulegt steigt das Risiko einer Enttäuschung.

Ich denke nicht das die Fed den Fuß vom Gaspedal nimmt und nur einen kleinen Zinsschritt machen wird. So konkret wird Jerome Powell ja auch nicht werden. Es gilt mal wieder zwischen den Zeilen zu lesen. Der Fed-Chef wird vielleicht sagen, für wie robust er die US-Wirtschaft hält, aber er wird keine konkreten Angaben zur Höhe des Zinsschrittes machen. Klar ist, dass die Fed eigentlich den Fuß noch nicht vom Gaspedal nehmen kann, da bei der Inflationsrate eine 8 vor dem Komma steht und selbst bei rückläufigen Daten ist die Zahl viel zu hoch.

In den vergangenen zwei Tagen haben die Anleger mal wieder die Probleme beiseite geschoben und zugegriffen. Bei einigen Werten sicherlich ein guter Schachzug. Trotzdem muss damit gerechnet werden, dass der Dax heute Nachmittag nach der Rede von Jerome Powell wieder die Richtung wechselt und wieder abtaucht. Daher bleibe ich dabei, nur "Special-Situations" sind aktuell eine Überlegung wert.

Dank guter Vorgaben aus den USA und Asien gewinnt der deutsche Leitindex rund eine Stunde nach Handelsstart 0,44 Prozent auf 13.327 Punkte. Der Dax knüpfte damit an die vergangenen beiden Handelstage an. Zeitweise war diese Woche allerdings auch die Marke von 13 000 Punkten in Gefahr geraten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg im frühen Handel um 0,41 Prozent auf 26 178,22 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,6 Prozent an. Mit Rückenwind guter Vorgaben signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 0,32 Prozent auf 13.314 Punkte.

Musk und T-Mobile US machen Mobilfunkmasten überflüssig

Die amerikanische Tochter der Telekom wird schon bald die Starlink-Satelliten von SpaceX für ihr Mobilfunknetzt benutzen. Nach den neuen Plänen Von Elon Musk und T-Mobile US werden Mobilfunkmasten bald überflüssig sein und das Versenden von Texten und Bildern auch an Orten ermöglichen, an denen derzeit keine Mobilfunkabdeckung bestehe, sagte der SpaceX- und Tesla-Chef. Das sei für Notfallsituationen in abgelegenen Gebieten von entscheidender Bedeutung.

Lufthansa von Streik bedroht

Im Blick stehen hierzulande unter anderem die Aktien der Lufthansa . Bei der Fluggesellschaft sind Pilotenstreiks ein Stück näher gerückt. Die Tarifkommission der Vereinigung Cockpit lehnte ein nachgebessertes Angebot des Unternehmens ab. In dem weiter freundlichen Marktumfeld notierten die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate zunächst 0,2 Prozent über dem Xetra-Schluss am Donnerstag.

Software AG profitiert von Übernahme

Die Anteilsscheine der Software AG stiegen auf Tradegate um knapp zwei Prozent. Börsianern zufolge ist das Übernahmeangebot des kanadischen Unternehmens OpenText für den britischen Wettbewerber Micro Focus gut für die Branchenstimmung.

Mit Material von dpa-AFX