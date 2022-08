Zinserhöhungsspekulationen setzen Dax zu - Bayer im Minus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht vor einer Rezession durch drastische Zinserhöhungen in den USA und der Euro-Zone ziehen sich zu Wochenbeginn weitere Anleger aus dem deutschen Aktienmarkt zurück.

Der Dax fiel zur Eröffnung am Montag um ein Prozent auf 12.839 Punkte.

Am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Finanzmärkte auf eine längere Serie deutlicher Zinserhöhungen eingestimmt. Ähnlich äußerten sich führende Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB). "Die Fed sieht ihre oberste Priorität darin, Preisstabilität zu gewährleisten und in diesem Zusammenhang die Inflation zu ihrem Ziel von zwei Prozent zurückzubringen", sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. "Hierfür würde sie im Zweifel auch eine Rezession in Kauf nehmen." Bei der EZB bezweifelten einige Investoren allerdings, dass die Notenbank einen strammen Zinserhöhungskurs durchhalten werde. Schließlich habe sie die Geldpolitik bislang nur zögerlich gestrafft.

Zu den größten Verlierern im Dax zählte Bayer mit einem Kursminus von 2,9 Prozent, nachdem der Pharmakonzern Testergebnisse für seinen Gerinnungshemmer Asundexian veröffentlicht hatte. Das Medikament habe bei der Wirksamkeit das primäre Ziel verfehlt, kommentierte Analyst Charlie Bentley von der Investmentbank Jefferies.

