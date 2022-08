DGAP-News: Digital Transformation Capital Partners (DTCP) - Zweites Closing des Digital Infrastructure Vehicle II bei rund €1 Mrd.

Emittent / Herausgeber: Digital Transformation Capital Partners / Schlagwort(e): Fonds/Private Equity

Digital Transformation Capital Partners (DTCP) - Zweites Closing des Digital Infrastructure Vehicle II bei rund €1 Mrd.



30.08.2022

Digital Transformation Capital Partners (DTCP) -

Zweites Closing des Digital Infrastructure Vehicle II bei rund €1 Mrd. Fonds erhält zusätzlich Kapital von führenden internationalen Investoren, einschließlich BlackRock und abrdn

DTCP adressiert Investments im Bereich Glasfasernetze, Mobilfunktürme und Rechenzentren

Bereits €730 Millionen an Investitionen aus DIV II gebunden, zukünftige starke Deal-Pipeline Hamburg, London, Luxemburg, 30. August, 2022 – DTCP hat das zweite Closing seines Digital Infrastructure Vehicle II (“DIV II” oder “der Fonds”) bei rund €1 Milliarde abgeschlossen. Der Fonds wurde im Juni 2021 aufgelegt und hat zusätzliches Kapital von neuen, führenden internationalen Investoren, darunter BlackRock und abrdn, sowie von einem Staatsfonds aus dem Nahen Osten und verschiedenen deutschen Versicherungsunternehmen erhalten. Bis zum finalen Closing in 2023 erwartet DTCP signifikante zusätzliche Kapitalzusagen von weiteren Investoren für DIV II. Der Fonds investiert in die digitale Infrastruktur - in Glasfasernetze, Mobilfunktürme sowie Rechenzentren - mit dem Ziel die digitale Transformation voranzutreiben und dabei Mehrwert für seine Investoren, Portfoliounternehmen und die Gesellschaft zu generieren. DIV II setzt den Fokus auf Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an europäischen Unternehmen, die über eine gefestigte Marktposition sowie nachhaltiges Wertschöpfungspotential verfügen. Aus dem Fonds werden acht bis zehn Investitionen in einer Größenordnung von €150 bis €250 Millionen angestrebt. Für Investoren bieten sich zudem signifikante Möglichkeiten für Co-Investments. Vicente Vento, Gründer & CEO von DTCP und Managing Partner von DIV II, sagt: "Wir möchten unseren bestehenden und neuen Investoren für ihre Unterstützung und dem uns entgegengebrachten Vertrauen danken. Unser Bestandsportfolio weist eine starke Performance auf. Gleichzeitig bietet unsere Investment-Pipeline eine Vielzahl spannender Investitionsmöglichkeiten mit attraktivem Risikoprofil und Renditen. Das zweite Closing von DIV II ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die digitale Transformation zu beschleunigen und eine Gesellschaft zu schaffen, die vielfältig, gleichberechtigt und nachhaltig ist." Der Fonds hat bereits €730 Millionen in vier Transaktionen platziert bzw. für diese zugesagt. DIV II hat als Investor Cellnex NL zu dem führenden unabhängigen Unternehmen für Mobilfunktürme in den Niederlanden mitgeformt. Cellnex NL ist durch die Zusammenlegung des Funkturm-Geschäfts der Deutschen Telekom und Cellnex entstanden. Darüber hinaus hat DIV II zusammen mit anderen führenden Investoren in Open Dutch Fiber und E-Fiber investiert. Gemeinsam bilden die beiden Unternehmen das größte unabhängige Open-Access-Glasfasernetz in den Niederlanden. Zudem hat der Fonds erst vor Kurzem seine jüngste Investition in ein führendes europäisches Rechenzentrum unterzeichnet; das Investment wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen werden. DIV II ist ein Artikel-8-Fonds im Sinne der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): Mindestens 20 % des Kapitals sollen in Vermögenswerte investiert werden, die als nachhaltige Anlagen gelten. DIV II hat sich zudem dazu verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren und bis 2040 auf Portfolio-Ebene das Ziel Carbon neutral zu sein. (Ende) Über DTCP ( Digital Transformation Capital Partners ) DTCP ist eine unabhängige Investment-Management-Plattform, die sich auf die digitale Transformation konzentriert. DTCP Infra investiert in Glasfasernetze, Mobilfunktürme und Rechenzentren. DTCP Growth investiert in führende Unternehmen, die cloudbasierte Unternehmenssoftware anbieten. Die treibende Kraft hinter den Strategien des Unternehmens ist die Überzeugung, dass das Zusammenwirken von Netzwerken und dem Internet mehr Wohlstand schafft, mehr Unternehmen transformiert und mehr Innovationen freisetzt als jede andere Entwicklung in der Geschichte der Technologie. DTCP und ihre Partnergesellschaften haben Büros in Hamburg, London, Luxemburg, San Francisco, Seoul und Tel Aviv. Um mehr über DTCP zu erfahren, besuchen Sie bitte dtcp.capital. Investoren- & Medien-Anfragen Investor Relations Kontakt

DTCP

Melanie Böttcher

E-Mail: melanie.boettcher@dtcp.capital

Telefon: +49 151 61930 752 PJT Park Hill

Evelyn L. Koh

E-Mail: koh@parkhillgroup.com

Telefon: +44 7741 901 390



Pressekontakt

Kekst CNC

Monique Perks

E-Mail: monique.perks@kekstcnc.com

Telefon: +44 7581 033 557

