EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 91 MW aus Brandenburg

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Auftrag über 91 MW aus Brandenburg



07.07.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 7. Juli 2025. Der Projektentwickler und Betreiber SAB WindTeam hat Ende Juni bei der Nordex Group 13 Anlagen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 91 MW bestellt. Der Liefervertrag umfasst zudem den umfassenden Premium-Service der Turbinen mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Die Anlagen werden eine Nabenhöhe von 164 Metern haben und am Standort Fretzdorf in Brandenburg bei Wittstock/Dosse errichtet. Der Errichtungsstart des Windparks Fretzdorfer Heide ist für das dritte Quartal 2026 geplant, und die Inbetriebnahme aller Turbinen in einem Waldstandort soll im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.

Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central der Nordex Group: „Wir sind stolz, erneut mit SAB WindTeam zusammenzuarbeiten und das bei einem so großen Windpark wie ‚Fetzdorfer Heide‘. Das Projekt setzt ein starkes Zeichen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und die nachhaltige Entwicklung in Brandenburg. Mit dem langfristigen Service für die leistungsstarken N163/6.X-Turbinen sichert sich SAB WindTeam die fortwährende Verfügbarkeit der Anlagen während des Betriebs.”

Lars Niebuhr, Geschäftsführer der SAB WindTeam GmbH ergänzt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Nordex einen großen Windpark an einem Waldstandort umzusetzen, für den diese Anlagen optimal geeignet sind.“

Über SAB WindTeam GmbH (SAB)

Die SAB WindTeam GmbH ist ein mittelständischer Projektentwickler und Betreiber von Onshore Windparks. Das in Itzehoe ansässige Unternehmen bietet komplette Projektierung von Onshore Windparks bis hin zur Genehmigung an. Das Leistungsspektrum umfasst zudem die Strukturierung/Finanzierung der Projekte, deren bauseitige Realisierung sowie das Management und die Betriebsführung während der gesamten Betriebsphase. Die Priorität liegt im Ausbau des eigenen Bestandsportfolios, um sich als unabhängiger Stromerzeuger in den Märkten Deutschland und Frankreich zu positionieren. Das erfahrene 100-köpfige Team mit weiteren Büros in Norddeutschland sowie Nantes und Lyon hat seit 2006 bereits mehr als 70 Projekte mit über 1.000 MW in Deutschland und Frankreich erfolgreich umgesetzt.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

