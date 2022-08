Best Buy kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Elektronikhändler Best Buy Co. (ISIN: US0865161014, NYSE: BBY) wird seinen Aktionären am 11. Oktober 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 88 US-Cents ausbezahlen (Record day ist der 20. September 2022). Anfang März 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (70 US-Cents) eine Anhebung um 25,7 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern damit 3,52 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 74,89 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 4,70 Prozent (Stand: 30. August 2022).

Best Buy ist ein internationaler Einzelhändler für Elektronikartikel mit über 1.000 Standorten in den USA und in Kanada. Der Konzern mit Firmensitz in Richfield, Minnesota, ist 1966 gegründet worden und beschäftigt insgesamt rund 100.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (31. Juli 2022) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 10,33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 11,85 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 30. August 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 306 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 734 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresbeginn 2022 an der Wall Street mit 26,29 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt auf dem aktuellen Kursniveau 16,59 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. August 2022).

