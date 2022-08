DGAP-News: Carbios Forschungsvorstand Alain Marty in Hamburg mit renommiertem Biocat Award ausgezeichnet

DGAP-News: Carbios SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Carbios Forschungsvorstand Alain Marty in Hamburg mit renommiertem Biocat Award ausgezeichnet



31.08.2022 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Carbios Forschungsvorstand Alain Marty in Hamburg mit renommiertem Biocat Award ausgezeichnet Clermont-Ferrand, Frankreich, 31. August 2022 (06:45 MESZ) - Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, ist stolz, die Verleihung des Biocat Award an seinen Forschungsvorstand, Professor Alain Marty, in der Kategorie "Industrie" bekannt zu geben. Dieser Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der Biotechnologie. Professor Alain Marty wird damit für seine bedeutenden Leistungen auf dem Gebiet des enzymatischen Recyclings von Kunststoffen und PET-Fasern ausgezeichnet. Der Preis würdigt insbesondere seine Forschungsarbeiten im Bereich der enzymatischen Optimierung zur Nutzung der außergewöhnlichen Spezifität von Enzymen im Dienste der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen. Seit 2004 wird der Preis an Wissenschaftler verliehen, die sich durch herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Biokatalyse ausgezeichnet haben. Der Biocat Award wurde im Rahmen des 10. Internationalen Kongresses für Biokatalyse (Biocat) verliehen, der vom 28. bis 30. August 2022 an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) stattgefunden hat. Mehr als 370 Teilnehmer aus Wissenschaft und Industrie aus über 33 Nationen nahmen daran teil. Professor Alain Marty hatte zudem die Ehre, den Eröffnungsvortrag des Kongresses zu halten. Professor Alain Marty, Forschungsvorstand von Carbios, kommentierte: „Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis zu erhalten. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass die Arbeit unserer Forschungsteams und aller unserer Partner bei Kollegen in unserer Branche so große Anerkennung findet. Ich möchte den Wissenschaftlern des TBI und Carbios für die gemeinsame Arbeit danken, die sie geleistet haben, um eine nachhaltige Lösung für das Ende des Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien zu finden." Über Carbios Carbios , 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie und entwickelt biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den modernen Erwartungen der Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Anlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen. Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en

Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios Carbios Aktionäre (ISIN FR0011648716/ALCRB) können das PEA-PME-Programm in Anspruch nehmen, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren.

Carbios

Laura Perrin - Agnès Mathé

Communication Department

contact@Carbios.fr

+33 (0)4 73 86 51 76

Benjamin Audebert

Investor Relations



Medienarbeit (Europa)

Iconic

Marie-Virginie Klein

mvk@iconic-conseil.com

+33 (0)1 44 14 99 96 Medienarbeit (U.S.)

Rooney Partners

Kate L. Barrette

kbarrette@rooneypartners.com

+1 212 223 0561

Medienarbeit (Deutschland)

MC Services AG

Anne Hennecke

carbios@mc-services.eu

+49 (0)211 529 252 22

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Frankreich, Europa, den USA oder einem anderen Land dar. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der französischen und der deutschen Fassung dieser Pressemitteilung ist die französische Fassung maßgebend.

31.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de