IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater: Veröffentlichung des jährlichen Konformitätsberichts über die breit angelegte wirtschaftliche Stärkung der schwarzen Bevölkerung

Johannesburg, 1. September 2022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd / ) teilt den Aktionären mit, dass in Übereinstimmung mit Absatz 16.21 (g) und Anhang 1 zu Abschnitt 11 der JSE Listings Requirements der aktualisierte Jahresbericht der Gruppe zur Einhaltung der Bestimmungen von Abschnitt 13G (2) des Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBBEE) Act 2003 veröffentlicht wurde und auf der Website der Gruppe unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/regulatory/2022/ verfügbar ist.

Die Veröffentlichung des jährlichen Compliance-Berichts, der gemäß Abschnitt 13G(2) des BBBEE-Gesetzes erstellt wird, ist eine Anforderung der JSE, die für alle börsennotierten Unternehmen gilt. Die Bergbauindustrie wird durch den Mineral and Petroleum Resources Development Act, 2002, reguliert und wird durch die Broad-Based Socio-Economic Empowerment Charter for the South African Mining and Minerals Industry (Mining Charter) geleitet. Die Einhaltung der Bergbau-Charta durch die Gruppe wird in unserem Integrierten Bericht 2021 erwähnt, der auf der Website https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/2021/ verfügbar ist.

Die Gruppe freut sich, den Aktionären mitzuteilen, dass sie im Einklang mit ihrem Engagement für Transformation und kontinuierliche Verbesserung ihr B-BBEE-Rating von Stufe 8 auf Stufe 7 gemäß den am 11. Oktober 2013 veröffentlichten Codes of Good Practice on Black Economic Empowerment verbessert hat.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hat Beteiligungen an führenden Minenrückgewinnungsanlagen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted, Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem derjenigen, die sich auf die zukünftigen Geschäftsaussichten, die Finanzlage, die Produktion und die betrieblichen Prognosen von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater"), klima- und ESG-bezogene Aussagen, Zielvorgaben und Kennzahlen, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und die Fähigkeit, laufende und zukünftige Akquisitionen abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren, beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Jahresbericht 2021 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 22. April 2022 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096), aufgeführt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67296

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67296&tr=1

