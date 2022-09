Siemens Energy: Aktie zurück in den Dax?

Erst im März war Siemens Energy aus dem DAX40 in den MDAX verbannt werden, nun wird die Aktie wohl demnächst erneut ins Börsen-Oberhaus zurückkehren.

Siemens Energy rauf - HelloFresh runter?

Der Kochboxenlieferant Hellofresh muss seinen Platz in der ersten Börsenliga im September wohl räumen. Laut aktuellen Berechnungen der Investmentbank Stifel kehrt dafür die erst im März abgestiegene Siemens Energy wieder in den Dax zurück. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall dürfte entsprechend das Nachsehen haben, denn er ist im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen das Energieunternehmen demnach knapp gescheitert.

Über den Auf- und Abstieg von Unternehmen aus dem deutschen Börsenbarometer entscheidet vor allem der Börsenwert. Den misst die Deutsche Börse am Anteil der frei handelbaren Aktien der einzelnen Unternehmen. Berücksichtigt wird dafür der volumengewichtete Durchschnittskurs in den letzten 20 Handelstagen vor der Überprüfung der Indizes. Für Hellofresh hat es daher laut Stifel nicht mehr gereicht. Wundern sollte das kaum, wenn man auf die kräftigen Kurseinbußen der Aktie von rund 65 Prozent seit Jahresbeginn schaut. Mitte August hatte die Talfahrt nach einer Phase der Kursstabilisierung dann nochmal Schwung bekommen.

Die Ergebnisse der Überprüfung wird der Börsenbetreiber und Index-Anbieter am Montag, 5. September, nach dem Handelsschluss mitteilen. In Kraft treten sie dann zum Montag, 19. September. Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Neue Jahrestiefs im Visier

Dem Aktienkurs von Siemens Energy hat die Rückkehr-Phantasie zuletzt nicht wirklich geholfen - im Gegenteil, das bisherige Jahrestief von Anfang Juli bei 13,35 EUR dürfte hier in den kommenden Handelstagen erneut angesteuert und auch unterboten werden.