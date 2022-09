Trading-Chance Evotec: Short-Gewinn mitnehmen und auf Long wechseln?

Werbung

Die Halbjahresergebnisse von Evotec waren absolut im Rahmen dessen, womit man rechnen durfte. Als ein dem Biotech-Sektor zugehöriges Unternehmen dürfte Evotec weniger Probleme mit den derzeitigen, auf dem Gesamtmarkt lastenden Faktoren haben. Und die Aktie ist zuletzt massiv gefallen und überverkauft. Da liegt der Gedanke nahe, Short-Gewinne mitzunehmen und die Seiten zu wechseln: Eine Trading-Chance Long.

Vor genau vier Wochen, am 8. August, hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf Evotec vorgestellt (damalige WKN: SN7UW4), der aktuell ca. 60 Prozent im Gewinn liegt. Diesen Gewinn könnte, wer diese risikofreudige Strategie beibehalten möchte, jetzt mitnehmen und auf die Long-Seite wechseln, denn für eine deutlich weiter fallende Evotec-Aktie gäbe es derzeit nicht gerade viele gute Argumente.

Evotec könnte zum „Fels in der Brandung“ werden

Zwar hatten die Käufer sich im Vorfeld der am 11.8. vorgelegten Halbjahreszahlen weit vorgewagt und sind damit auf der Nase gelandet. Dass das passieren könnte, war die Basis unseres Short-Trades gewesen. Aber die Ergebnisse an sich bewegten sich absolut im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz lag solide über, der Gewinn leicht unter dem Vorjahreszeitraum, wobei Evotec die Gesamtjahres-Gewinnprognose beibehielt. Kein Grund für einen Selloff also. Was auch die beiden Analysten so sehen, die seither ihre Kursziele angepasst haben. Zwar wurden diese Kursziele gesenkt, aber die neuen Ziele liegen mit 34 und 35 Euro immer noch meilenweit über dem derzeitigen Kurslevel. Und die Einschätzungen liegen bei „Buy“ bzw. „Outperform“.

Diesem Optimismus könnte man sich durchaus anschließen. Denn als Wirkstoff-Forschungsunternehmen mit namhaften Kooperationspartnern dürfte Evotec von der für den Gesamtmarkt bärischen Gemengelage wenig betroffen sein und könnte so durchaus als eine Art Fels in der Brandung fungieren … wenn der laufende Abwärtsimpuls erst einmal beendet bzw. in eine Aufwärtsbewegung gedreht wird. Wofür die Charttechnik jetzt durchaus taugliche Chancen bieten würde.

Bei überverkaufter Markttechnik eine langfristige Supportzone erreicht

Wir sehen im ersten, langfristigen Chart, der die Aktie auf Wochenbasis zeigt, dass der Kurs mittlerweile im Bereich von zwei längerfristigen Aufwärtstrendlinien angekommen ist, von denen eine 2016, die andere 2020 entspringt. Knapp darunter läge noch eine Supportzone, die sich aus den Tiefs der Jahre 2019 und 2020 zusammensetzt. Sie wäre eine Art Auffangnetz in Fall eines kurzzeitigen Bruchs vorgenannter Linien.

Quelle: marketmaker pp4

Im kürzerfristigen Zeitraster auf Tagesbasis sehen wir, dass Evotec momentan an Abwärts-Momentum verliert, während der Gesamtmarkt schwach ist. Zugleich bewegen sich die markttechnischen Oszillatoren wie RSI und Stochastik im überverkauften Bereich, während die Aktie als unmittelbaren Support noch das Jahres-Verlaufstief aus dem Mai bei 20,16 Euro über sich hat. Eine gute Gelegenheit für risikofreudige Trader, den Short-Gewinn vom Tisch zu nehmen und die Seiten zu wechseln.

Quelle: marketmaker pp4

Über einer wichtigen Supportzone auf die Long-Seite wechseln

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 13,832 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von etwa 2,75. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Evotec lautet MD6ABR.

Den Stop Loss würden wir bei 18,00 Euro in der Aktie, knapp unter das obere Ende der Supportzone der Jahre 2019/2020, platzieren, um Spielraum für ein „Unterschießen“ zu lassen. Dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,17 Euro. Aber spätestens, wenn die Evotec-Aktie einen Level von 24,50 Euro zurückerobert haben sollte, wäre es angebracht, den Stop Loss umgehend auf den Kauflevel des Long-Zertifikats anzuheben.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 22,17 Euro, 23,80 Euro, 24,37 Euro, 28,86 Euro

Unterstützungen: 20,16 Euro, 18,14 Euro, 17,17 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Evotec

Basiswert Evotec WKN MD6ABR ISIN DE000MD6ABR9 Basispreis 13,832 Euro K.O.-Schwelle 13,832 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 2,73 Stop Loss Zertifikat 4,17 Euro

