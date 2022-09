CeoTronics will die Dividende anheben

Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407) will der Hauptversammlung am 4. November 2022 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro pro Aktie auszuschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,12 Euro. Damit wird die Ausschüttung um 25 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 4,97 Euro ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,02 Prozent.

CeoTronics hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022 (Geschäftsjahr 2021/2022) einen Konzernumsatz in Höhe von 29,12 Mio. Euro (Vorjahr: 26,56 Mio. Euro) erzielt, wie am 5. September 2022 berichtet wurde. Das EBIT erhöhte sich im aktuellen Berichtszeitraum 2021/2022 gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Prozent auf 3,61 Mio. Euro. Die EBIT-Marge erhöht sich um 0,2 Prozentpunkte auf 12,4 Prozent. Das Konzernergebnis betrug 2,51 Mio. Euro (Vorjahr: 2,1 Mio. Euro).

CeoTronics mit Sitz in Rödermark wurde 1985 gegründet und ist ein Anbieter von mobilen digitalen Funknetzen und Endgeräten für lokale Anwendungen sowie von Kommunikations-Headsets und -Systemen für die professionelle Nutzung. CeoTronics beschäftigt rund 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de