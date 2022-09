Drei Milliarden Euro Schäden durch Naturkatastrophen im ersten Halbjahr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die Versicherer und Rückversicherer müssen für Naturkatastrophen in Deutschland nach Daten ihres Verbandes im ersten Halbjahr mit rund drei Milliarden Euro geradestehen.

2022 sei damit bisher ein überdurchschnittliches Schadenjahr, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes GDV, Jörg Asmussen, am Dienstag in Berlin. "Allein die Wintersturm-Serie 'Ylenia', 'Zeynep' und 'Antonia' im Februar sorgte mit 1,4 Milliarden Euro für fast 50 Prozent der Schäden." Dazu kam der Tornado "Emmelinde" im Mai in Ostwestfalen. Überschwemmungen und Starkregen, die im vergangenen Jahr im Ahrtal und der Eifel für verheerende Schäden gesorgt hatten, spielten im laufenden Jahr bisher kaum eine Rolle.

Im langjährigen Durchschnitt verursachen Naturgefahren in Deutschland 3,8 Milliarden Euro pro Jahr an versicherten Schäden. Vergleichszahlen für das erste Halbjahr liegen dem GDV nicht vor. Allein für Sturm- und Hagelschäden liegt der langjährige Schnitt der ersten sechs Monate bei rund einer Milliarde Euro.

