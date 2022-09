Silber: Hier passiert Historisches!

Jeden Freitagabend müssen die verschiedenen Gruppen großer Marktteilnehmer ihre Futures-Positionierungen in den einzelnen Märkten offenlegen. Allwöchentlich informiert der Bericht mit dem Titel Commitment of Traders (kurz: CoT-Bericht) über die aktuellen Positionierungen verschiedener Marktteilnehmer an den US-Terminbörsen.

Interessant sind hier vor allem die Gruppen der Large Speculators (oftmals Hedge Fonds) und der Commercials bzw. Commercial Hedgers.

Minenkonzerne nutzen Futures als Absicherung

Die CFTC definiert diese Gruppe als Händler, die den Terminmarkt primär zum Hedging ihrer Geschäftsaktivitäten nutzen. Das heißt, diese Marktteilnehmer sichern sich über den Futures Markt gegen fallende Preise ab. Silber-Produzenten (Minenkonzerne) gehören naturgemäß zu dieser Gruppe und sind traditionell immer netto-short positioniert, um sich gegen fallende Preise abzusichern.

Silber: Commercials sind netto-long!

Die jüngsten Daten vom vergangenen Freitag zeigen nun allerdings eine (kleine) Netto-Long Position der Commercial Hedgers von 265 Kontrakten (rote Linie im Chart unten). Dies ist erst zum dritten Mal in der Geschichte überhaupt der Fall.

Das bedeutet, den Silberproduzenten ist aktuell der Preis zu niedrig, so dass auf Absicherungsgeschäfte verzichtet wird. Vorbote einer größeren Erholung?

Quelle: barchart.com

Bullische Divergenzen

Silber-Bullen hatten in den vergangenen Wochen wenig zu lachen: Der restriktive Kurs der US-Notenbank und entsprechend hawkishe Kommentare der Fed-Offiziellen schickten die Edelmetalle in den Keller.

Ein Blick auf den unten stehenden Silber-Tageschart zeigt einen nach wie vor intakten Abwärtstrend, allerdings wurden die jüngsten Bewegungstiefs zuletzt jeweils nicht mehr bestätigt. Diese so genannte bullische Divergenz ist ein kleiner Hoffnungsschimmer und könnte eine größere Erholungsrally einleiten für die kommenden Wochen.

Prozyklische Kaufsignale entstehen allerdings erst nördlich der Widerstandszone um 20,80/95 USD, bis dahin bleibt der Weg des geringsten Widerstands weiter südwärts. Silber bleibt aktuell nur etwas für antizyklisch agierende Marktteilnehmer.