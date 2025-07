Trading-Chance Palladium: Folgt es dem Platinpreis?

Werbung

Heute begeben wir uns in das Segment der industriell genutzten Edelmetalle und haben einen der potenzialträchtigsten Märkte überhaupt als Trading-Gelegenheit. Nachdem mit Gold, Silber und zuletzt auch dem eng korrelierten Platin bereits mehrere Edelmetalle stark gestiegen sind, wird es zunehmend wahrscheinlicher, dass auch Palladium zu seinen Vorläufern aufschließt.

In unserem Artikel vom 16.5.2025 hatten wir Palladium erstmals als Trading-Chance mit langfristig riesigem Potenzial vorgestellt. Wir gingen damals u.a. auf den PGM-Report ein, der die Veränderungen von Angebot und Nachfrage der einzelnen Produzenten darlegt, hatten aber auch den CoT-Report mit der größten Netto-Position aller Zeiten seitens der Produzenten beleuchtet. Während Palladium leicht angesprungen ist, hat der eng korrelierte Platinpreis eine regelrechte Preis-Rallye hingelegt. Auch Platin hatten wir als Trading-Chance vorgestellt.

Heute zeigen wir u.a., wie sich die Korrelation zwischen Platin und Palladium darstellt und warum bei Palladium ein Nachhol-Effekt immer wahrscheinlicher geworden ist.

Wissenswertes über Palladium

Russland ist mit 23% Anteil vor den USA (15%) und Südafrika (ebenfalls 15%) der mit Abstand größte Exporteur des Edelmetalls. Palladium wird hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt, wo es in Abgaskatalysatoren verwendet wird, um Schadstoffe zu reduzieren. Darüber hinaus findet Palladium Verwendung in der Schmuckindustrie, beispielsweise für Weißgold, Armbanduhren und Anlagemünzen. Weitere Anwendungsbereiche sind Brennstoffzellen, die Reinigung von Wasserstoff und die Herstellung von Feinstfolien. Auch in der Elektroindustrie wird Palladium verwendet. Speziell die Probleme der Autoindustrie weltweit und die damit, aber auch mit den sich aneinander reihenden Krisen und den damit verbundenen Unterbrechungen der Lieferketten, haben in den letzten Jahren auf den Preis gedrückt.

Verwendung von Palladium und Platin

Schmuck:

Beide werden für Trauringe und andere Schmuckstücke verwendet. Platin ist besonders beliebt für Eheringe, wegen des schweren Gefühls und des edlen Aussehens.

Automobilindustrie:

Palladium wird hauptsächlich in Benziner-Katalysatoren verwendet. Platin wird auch in der Automobilindustrie eingesetzt, aber in geringerem Umfang.

Zahnmedizin:

Platin und Palladium werden in Zahnfüllungen, Zahnkronen und bei der Herstellung von chirurgischen Instrumenten verwendet.

Elektronik:

Palladium wird in elektronischen Bauteilen und als Bestandteil feiner Uhrenmechanismen eingesetzt.

Chemie:

Platin wird in der chemischen Industrie für Katalysatoren und andere Anwendungen eingesetzt

Ratio: Platin nun wieder teurer als Palladium

Seit 2017 bis 2024 war Palladium durchgängig teurer gegenüber Platin. Begründet war dies in dem starken Preisrückgang und der relativen Schwäche von Platin nach dem Diesel-Ban 2015. Hierzu muss man wissen, dass beide Edelmetalle in der Autoindustrie in Katalysatoren verwendet werden. Platin wird primär in Diesel-Katalysatoren, Palladium in Benzinern verbaut. Palladium ist etwas härter und gilt deshalb als langlebiger, was die Katalysatoren-Eigenschaften betrifft. Es kam in der Vergangenheit durchaus schon zu Substitutionen des einen Metalls durch das andere. Doch passiert so etwas nicht von heute auf morgen.

Bereits voriges Jahr war Platin erstmals wieder teurer, als sein Edelmetall-Pendant. Nun ist die Ratio auf 0,82 abgesunken, was der niedrigste Wert seit acht Jahren ist. Der historische Extremwert lag 2009 bei etwa 0,20. Wenn die Ratio zwischen Palladium und Platin in der Vergangenheit derart niedrige Werte angenommen hatte folgten jeweils kräftige Preisanstiege in Palladium. Bei 1250-1260 Dollar liegen noch zwei lokale Zwischenhochs von Erholungsschüben, die Palladium nun noch überwinden muss. Gelingt dies, so ist es wahrscheinlich, dass es zu Short-Coverings kommt, was einen starken Trend begünstigen sollte.

Fazit:

Wir sehen erhebliches Nachhol-Potenzial bei Palladium, so dass sich heute eine zweite Trading-Chance in diesem Markt ergibt. Wichtig dabei ist, dem Markt durch eine smarte Produktauswahl noch weiteren Spielraum zu gewähren. Denn in der Riege der ohnehin volatilen Rohstoffe zählt das Edelmetall zu den schwankungsintensivsten Commodities überhaupt. Wir haben ein passendes Produkt ausgewählt, mit dem einerseits eine anständige Partizipation an dem von uns erwarteten Anstieg möglich ist, gleichzeitig aber noch Varianzen im Preis ausgehalten werden können.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Palladium

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 782,603 USD . Bei einem aktuellen Kurs von 1121 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,25. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG1LV7.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1130 und 1250 USD

Unterstützungen: 830-870 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Palladium

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.