Douglas Dynamics schüttet Dividende aus

Der Industriekonzern Douglas Dynamics, Inc. (ISIN: US25960R1059, NYSE: PLOW) wird eine Quartalsdividende von 0,29 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung für das dritte Quartal erfolgt am 30. September 2022 (Record date: 19. September 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,16 US-Dollar bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 29,09 US-Dollar (Stand: 6. September 2022) 3,99 Prozent. Im Juni 2022 wurde die Dividende um knapp 2 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Geschäftsjahres 2022 lag der Umsatz bei 187,6 Mio. US-Dollar nach einem Umsatz von 157,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 1. August 2022 berichtet wurde. Dabei stand ein Ertrag von 17,7 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 14,1 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Douglas Dynamics ist ein Hersteller und Ausrüster von Anbaugeräten und Ausrüstungen für Nutzfahrzeuge in Nordamerika. Hierzu gehören Fracht- und Transporterausrüstungen oder auch Maschinen und Zubehör für die Winterindustrie wie Schneepflüge oder auch Streumaschinen.

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 656,62 Mio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 25,52 Prozent im Minus (Stand: 6. September 2022).

Redaktion MyDividends.de