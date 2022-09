OTS: iwoca / eBay Flexi-Kapital: iwoca und eBay lancieren innovative ...

eBay Flexi-Kapital: iwoca und eBay lancieren innovative Finanzierungslösung für Händler*innen (FOTO) Frankfurt a.M./Dreilinden (ots) - Erstmals bringen der auf Kleinunternehmen und Selbstständige spezialisierte Online-Kreditanbieter iwoca und eBay mit eBay Flexi-Kapital (https://cloud.forbusiness.ebay.com/flexi-kapital-by-iwoca) by https://www.iwoca.de/ eine Finanzierungslösung auf den Markt, die Onlinehändler*innen auf dem eBay-Marktplatz direkten, unkomplizierten und schnellen Zugang zu kurzfristigen Betriebsmittelkrediten ab 2.500 bis 1 Million Euro ermöglicht. Die Mehrheit der Kreditgenehmigungen erfolgt automatisiert und in Echtzeit, sodass Händler*innen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach der Anfrage bereits über die Geldmittel verfügen können. Anstelle von Zinsen, zahlen eBay-Verkäufer*innen eine einmalige Festgebühr. Die Rückzahlungen der Kredite sind flexibel, da sie an den Umsatz auf der eBay-Plattform gekoppelt sind. So muss in Monaten mit geringeren Umsätzen auch weniger zurückgezahlt werden. Ebenso flexibel kann der Kredit aufgestockt werden, um auf plötzliche, unerwartete oder saisonale Veränderungen oder Schwankungen der Nachfrage zu reagieren. Verbesserte Finanzierungsbedingungen für Groß- und Einzelhandel dringend nötig Der Bedarf für solche Finanzierungsangebote ist in Deutschland unter Handelsunternehmen im Branchenvergleich überdurchschnittlich hoch, wie Daten von iwoca zu Kleinunternehmen und Selbstständigen zeigen: Knapp jede*r dritte Groß- und Einzelhändler*in (31 Prozent) hätte mit einem schnelleren und einfacheren Zugriff auf Kredite in den 12 Monaten vor der Befragung deutlich besser wirtschaften können. Branchenübergreifend geben dies nur 2 von 10 Befragten an. Über ein Drittel der Händler*innen (36 Prozent) ist zudem der Ansicht, dass es immer schwieriger wird, einen Kredit von einer traditionellen Bank zu erhalten. Im Durchschnitt aller Branchen liegt dieser Wert bei nur 19 Prozent. Im Vergleich zu anderen Branchen stimmen unter Kleinunternehmer*innen im Groß- und Einzelhandel auch überdurchschnittlich viele Befragte zu, dass die Politik sich für bessere Finanzierungsbedingungen für kleine Unternehmen und Selbstständige einsetzen sollte (36 Prozent gegenüber 24 Prozent im Durchschnitt). eBay Flexi-Kapital verhilft dem Einzelhandel bei eBay zum Erfolg Aus der Partnerschaft zwischen eBay und https://www.iwoca.de/ ergeben sich somit klare Vorteile für eBay-Verkäufer*innen in Deutschland. Die Händler*innen bekommen leichteren Zugang zu dringend benötigten Finanzmitteln und haben nun die Möglichkeit, ihr Geschäft auf dem Marktplatz erfolgreich auszubauen. So können sie beispielsweise ihren Absatz steigern, indem sie in zusätzliche Lagerbestände investieren, um ein Produkt auch in Zeiten von Lieferkettenschwierigkeiten anbieten zu können. Von der erhöhten Produktverfügbarkeit profitieren schlussendlich auch die Endkund*innen des eBay-Marktplatzes. Für das neue eBay Flexi-Kapital-Angebot steuert das Fintech-Unternehmen iwoca seine eigene Infrastruktur für die Kreditfinanzierung bei und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im eigenen Haus ab. Dank der iwoca-Schnittstelle können gewerbliche Verkäufer*innen auf eBay die Finanzierung direkt (https://cloud.forbusiness.ebay.com/flexi-kapital-by-iwoca) aus dem Verkäuferportal (https://www.ebay.de/verkaeuferportal/umsatz-steigern/iwoca-finanzierung/) heraus beantragen und erhalten. "Mit eBay Flexi-Kapital bieten wir unseren Händler*innen ab sofort einen einfachen Zugang zu Finanzierungen. Der gesamte Prozess funktioniert schnell und unkompliziert: von der bequemen, vollständig digitalen Antragstellung über die zeitnahe Entscheidung und Auszahlung bis zur flexiblen, umsatzbasierten Rückzahlung. Dank des neuen Kreditangebots und der nahtlosen Integration in unsere Plattform holen wir unsere gewerblichen Verkäufer*innen dort ab, wo sie ihr Geschäft betreiben. So schaffen wir gerade in Zeiten eines dynamischeren Marktumfeldes mehr denn je die nötige Flexibilität, um Lieferschwierigkeiten oder steigenden Energiepreisen zu begegnen", sagt Oliver Klinck bei eBay Deutschland. "Mit iwoca haben wir dabei einen vertrauenswürdigen und erfahrenen Partner an unserer Seite. Uns eint die Vision, Chancen für kleine und mittelgroße Unternehmen zu schaffen. eBay durch Programme wie eBay Deine Stadt oder das Durchstarter-Programm, iwoca durch den schnellen Zugang zu maßgeschneiderten, eingebetteten Finanzierungslösungen." "Die Zukunft der Einzelhandelsfinanzierung liegt in Embedded Finance" Christoph Rieche, CEO und Mitgründer von iwoca, ist sich sicher, dass in Embedded Finance-Lösungen wie eBay Flexi-Kapital die Zukunft der Finanzierung von Kleinunternehmen und Selbstständigen liegt: "Die Tage des klassischen Prinzips 'Ich gehe zur Bank, um einen Geschäftskredit anzufragen und warte Wochen auf ein mögliches Angebot' sind gezählt. Mit dem eBay Flexi-Kapital zeigen wir, dass Händler*innen in Zukunft die Finanzierung dort bekommen, wo sie auch ihr Geschäft tätigen, und zwar sofort. Wir bieten damit eBay-Verkäufern und Verkäuferinnen Finanzierungen mit einer Geschwindigkeit an, die ihren Bedürfnissen und Geschäftsmodellen entsprechen. Der unmittelbare Zugriff auf flexible Finanzierungen innerhalb der Plattform gepaart mit den flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten verbessert maßgeblich die Reaktionsfähigkeit auf oft unvorhersehbare Marktgegebenheiten. Das führt zu mehr Umsatz und besserer Wettbewerbsfähigkeit." Über iwoca https://www.iwoca.de/ wurde 2012 von Christoph Rieche und James Dear gegründet, um den Kreditzugang für Selbstständige und kleine Unternehmen zu verbessern. In Deutschland ist iwoca schnell zu einem der größten Fintech-Kreditanbieter herangewachsen, der sich auf die Geschäftsmodelle von kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt und London über 70.000 KMU den Zugang zu Krediten ermöglicht, unter anderem auch über seine weltweit mehr als 25 Embedded Finance-Partner. Für seinen Service in Deutschland wird iwoca auf Trustpilot von über 2.800 Kund*innen mit einem 'Trustscore' von 4,9 aus 5 Sternen bewertet. Über eBay Deutschland eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. Unsere Technologie erreicht Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt, die so ihr Geschäft ausbauen können. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2021 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von mehr als 85 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter http://www.ebayinc.com/ . 