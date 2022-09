PulteGroup hält die Dividende stabil

Das amerikanische Bauunternehmen PulteGroup, Inc. (ISIN: US7458671010, NYSE: PHM) schüttet am 4. Oktober 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 15 US-Cents je Aktie aus. Record day ist der 22. September 2022.

Die Aktionäre erhalten damit auf das Jahr hochgerechnet 0,60 US-Dollar an Dividende, was derzeit einer Dividendenrendite in Höhe von 1,48 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 40,63 US-Dollar (Stand: 7. September 2022) entspricht.

Charts zu den Werten im Artikel Pulte Group

Werbung

Die PulteGroup mit Sitz in Atlanta, Georgia wurde 1950 gegründet und zählt zu den drei größten amerikanischen Bauunternehmen. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 3,93 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,36 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Juli 2022 berichtet wurde. Der Nettoertrag lag bei 652,44 Mio. US-Dollar nach 503,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 28,92 Prozent im Minus (Stand: 7. September 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 9,22 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de