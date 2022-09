TELEFONICA DEUTSCHLAND - Das hätte nicht passieren dürfen

Telefónica Dtl. Hldg. AG - WKN: A1J5RX - ISIN: DE000A1J5RX9 - Kurs: 2,482 € (XETRA)

Fast einen Monat hielt sich die Aktie des Telekommunikationsdienstleisters Telefonica Deutschland in der beschriebenen Range auf. Es kam sogar zu einem zweiten Hochlauf an die Widerstandszone um 2,70 EUR und in die Nähe des EMA50. Von dort drehte der Wert aber wieder gen Süden ab. Und muss im heutigen Handel deutlich Federn lassen.

Der Support bei 2,52 EUR ist auf Intraday-Basis Geschichte. Bleibt es bei dem Verkaufssignal, dürfte die Aktie in den kommenden Tagen weiter in Richtung der unteren Begrenzung des Abwärtstrendkanals seit Juni nachgeben. Diese verläuft bei rund 2,40 EUR, bei rund 2,37 EUR liegt ein weiterer horizontaler Support im Chart. Bricht die Aktie sogar aus dem Trendkanal nach unten aus, drohen Abgaben in Richtung des Märztiefs bei 2,22 EUR.

Erholungen treffen nun vorrangig am EMA-Bündel um 2,64 EUR auf einen Widerstand. Darüber bleibt es beim charttechnischen Widerstandscluster um 2,70 EUR, das durch die obere Begrenzung des Trendkanals seit Juni noch einmal zusätzlich an Bedeutung gewonnen hat. Erst darüber könnte die Aktie wieder Kurse um 2,87 EUR ansteuern.

Fazit: Die Aktie von Telefonica Deutschland ist in einem Abwärtstrend gefangen und liefert heute ein weiteres Verkaufssignal. Kursabgaben in Richtung 2,22 EUR könnten in den kommenen Wochen folgen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 7,77 8,02 8,17 Ergebnis je Aktie in EUR -0,01 0,02 0,05 KGV - 126 50 Dividende je Aktie in EUR 0,18 0,18 0,19 Dividendenrendite 7,14 % 7,14 % 7,54 % *e = erwartet

