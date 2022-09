Bitcoin springt über 20.000 USD

In der Nacht zum Freitag hat die Kryptowährung Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) einen unerwartet starken Kurssprung zur Oberseite vollzogen und das Niveau von rund 20.000 Dollar zurückerobert. Damit dürfte kurzzeitig eine Pullbackbewegung zurück an das aus Ausbruchsniveau nach dem jüngsten Trendbruch einsetzen.

Offenbar hat bereits das Supportlevel um 19.000 US-Dollar für eine temporäre Stabilisierung beim Bitcoin-Future ausgereicht, die letzten zwei Tage waren hierbei von deutlichen Kursgewinnen zurück über 20.000 US-Dollar geprägt. Eine nachhaltige Trendwende geht hieraus aber noch nicht hervor.

Wohl aber könnten sich weitere Kursgewinne in den Bereich von zunächst 21.000 US-Dollar anschließen, darüber würde schließlich unmittelbar der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 21.520 US-Dollar in den Fokus rücken.

Auf der Unterseite bedeutet ein Kursrutsch unter die aktuellen Wochentiefs weiteres Abgabepotenzial zurück an die Jahrestiefs verlaufend bei 17.592 US-Dollar. Dort müsste die weitere Entwicklung allerdings noch einmal überprüft werden.