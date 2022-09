THERMO FISCHER - Sind jetzt die Bullen wieder am Zug?

Thermo Fisher Scientific Inc. - WKN: 857209 - ISIN: US8835561023 - Kurs: 569,400 $ (NYSE)

Die Aktie von Thermo Fischer erreichte Ende Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 672,34 USD. Danach startete eine Korrekturbewegung auf ein Tief bei 497,83 USD.

Charts zu den Werten im Artikel Thermo Fisher Scientific

Diese Bewegung lief innerhalb eines bullischen Keils ab. Ende Juli brach die Aktie des Medizintechnikunternehmens aus diesem Keil nach oben aus. Knapp unterhalb des Widerstandsbereichs 618,35 USD kam es zu Gewinnmitnahmen und einem Pullback an den Keil. Im Bereich der Keiloberkante drehte der Wert in der letzten Woche wieder nach oben.

Rallyschub?

Die Ausgangsbasis für eine neue Rally in der Aktie von Thermo Fischer ist geschaffen. Sie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 618,35 USD und 672,34 USD, also an das Allzeithoch, ansteigen. Später wären sogar Gewinne in Richtung 725 USD möglich.

Sollte die Aktie allerdings unter das Tief aus der vorletzten Woche bei 541,54 USD abfallen, dann käme es zu einem neuen Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 497,83 USD oder sogar 435 USD abfallen.

Fazit: Die Ausgangslage für eine weitere Rally ist geschaffen. Spielt der Markt mit, kann die Aktie in den nächsten Wochen sogar auf neue Allzeithochs klettern.

