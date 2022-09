Trading-Chance NIO: Eine Wette auf eine Bull Flag

Werbung

Die vergangene Woche vorgelegten Quartalszahlen belegten: Der chinesische Elektrofahrzeug-Hersteller NIO wächst weiter. Der Verlust war zwar größer als erwartet, aber der Umsatz legt weiter stetig zu. Die Aktie selbst hängt noch in einem Abwärtstrendkanal fest - aber die Reaktion auf die Zahlen war positiv … und den Trendkanal könnte man auch als eine „Bull Flag“ sehen. Eine Trading-Chance Long.

NIO ist 2014 in Shanghai angetreten, um den Markt für Elektrofahrzeuge zu erobern und Konkurrenten wie Tesla das Fürchten zu lehren. Auch, wenn es noch nicht gelungen ist, die Gewinnzone zu erreichen, zeigen die stetig und deutlich steigenden Umsätze: Die Sache lässt sich gut an!

Wer wachsen will, muss zuerst leiden

Wer wachsen und eine dominante Marktstellung erreichen will, muss eine Zeitlang ohne Rücksicht auf rote Zahlen agieren, das weiß man an der Börse spätestens sei amazon.com. Auch die chinesische NIO geht diesen Weg … denselben, den zuvor auch der große Konkurrent Tesla ging bzw. gehen musste. Tesla ist längst profitabel, NIO noch nicht. Aber wenn man sich das starke und stetige Umsatzwachstum ansieht, ist man auf dem richtigen Weg.

Im zweiten Quartal, dessen Ergebnisse vergangene Woche vorgelegt wurde, stieg der Umsatz um knapp 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das war in früheren Jahren auch schon mal mehr. Aber da war die Weltwirtschaft auch noch nicht ins Wanken geraten. Der Verlust fiel größer aus als gedacht, da standen, in US-Dollar umgerechnet, 24 Cent Verlust pro Aktie zu Buche, gerechnet hatte man nur mit -16 Cent. Aber das Chartbild der an der New York Stock Exchange gehandelten ADRs der NIO-Aktie zeigt: Die Trader nahmen die Zahlen positiv auf.

Der Verkaufsdruck war zuletzt auffällig mäßig

Nach den am Mittwoch vorgelegten Ergebnissen startete die NIO-Aktie in den USA zwar zunächst leicht im Minus, schloss dann aber im Plus und sah an den beiden Folgetagen weitere Käufe. Das ist interessant, weil man damit verfehlte Gewinnerwartungen nicht bestrafte und die Käufe zudem genau an der unteren Begrenzungslinie eines Abwärtstrendkanals einsetzen und diese damit verteidigten. Dieser Abwärtstrendkanal entstand, nachdem die Aktie im Juni an der im April ausgebildeten Hürde um 24 US-Dollar abdrehen musste.

Grundsätzlich wäre eine Aufwärtsbewegung in einem intakten Abwärtstrendkanal keine Basis für einen Long-Trade. Und wer sich nicht als Trader sieht, der gerne mal ein größeres Risiko eingeht, sollte das auch weiterhin so sehen. Wer hier jetzt Long gehen würde, würde eine Wette darauf eingehen, dass dieser Abwärtstrendkanal eher eine „Bull Flag“ ist, eine Konsolidierung innerhalb einer sich etablierenden Aufwärts-Trendwende. Dafür spräche, dass der Verkaufsdruck innerhalb dieses Abwärtstrendkanals weitaus geringer ausfiel als bei den Abwärts-Impulsen der ersten fünf Monate des Jahres. Das Gesamtbild des Charts wirkt eher wie eine umfassende Bodenbildung … und die Käufe innerhalb der „Bull Flag“ böten die Chance, aus dieser Flagge auszubrechen und den Schwung aufzunehmen, diese Bodenbildung zu vollenden. Aber wie gesagt: Das ist eine Chance, mehr noch nicht, daher wäre ein Long-Trade auf NIO momentan explizit eine Sache für risikofreudige Trader!

Ein Long-Trade für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 10,034 US-Dollar, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,05. Den Stop Loss würden wir in der Aktie bei 15,50 US-Dollar ansiedeln. Dieser Level entspricht im Zertifikat auf Basis des akt. Euro/Dollar-Umrechnungskurses von 1,0050 einem Kurs von ca. 0,53 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf NIO lautet MD78ST.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 20,50 US-Dollar, 24,43 US-Dollar, 26,40 US-Dollar

Unterstützungen: 16,54 US-Dollar, 15,84 US-Dollar, 11,67 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf NIO

Basiswert NIO WKN MD78ST ISIN DE000MD78ST2 Basispreis 10,034 US-Dollar K.O.-Schwelle 10,034 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 2,05 Stop Loss Zertifikat 0,53 Euro

