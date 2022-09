MONSTER BEVERAGE - Aktie mit kleiner Bodenbildung

Monster Beverage Corp. (NEW) - WKN: A14U5Z - ISIN: US61174X1090 - Kurs: 93,560 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Monster Beverage geriet nach Vorlage des Quartalsberichts im August unter Druck. Die herausgearbeitete Abstaubermarke wurde per Downgap unterschritten, womit sich kein Trade ergab. Inzwischen hat sich der Wert wieder stabilisiert. So sieht die charttechnische Ausgangslage aus.

Kleiner Doppelboden aktiviert

Der Abverkauf per Downgap löste ein Verkaufssignal aus, der Spuk war aber schnell wieder vorbei. Bereits im Bereich des EMA200 bzw. am Ausbruchslevel bei 87,94 USD kam es zu einer Stabilisierung. Einer ersten Erholung bis an den EMA50 folgte eine zweite Abwärtsbewegung, die einmal mehr am Support bei 87,94 USD stoppte. Erneu meldeten sich die Käufer und hievten den Kurse sowohl über den EMA50 als auch über das Zwischenhoch bei 92,76 USD. Mit den gestrigen Kursgewinnen wurde die Seitwärtsphase der vergangenen Wochen verlassen, es ist ein kleiner Doppelboden aktiviert.

Kurzfristig könnte die Aktie den Widerstand bei 94,73 USD ansteuern bzw. das Gap bei 95,11 USD schließen. Verbleiben anschließende Konsolidierungen oberhalb von 92,76 USD, wäre ein erneutes Hochlaufen bis zum Schlüsselwiderstand bei 98,73 bis 99,89 USD zu erwarten. Erste wenn auch diese Zone zur Oberseite verlassen wird, entstehen starke mittel- bis langfristige Kaufsignale.

Kurse unter 87,35 USD wären dagegen negativ zu werten und könnten zu starken Abgaben auch im mittelfristigen Kontext führen.

Fazit: Die Aktie von Monster Beverage hat den August-Abverkauf gut weggesteckt und besitzt nach Abschluss eines kleinen Bodens weiteres Potenzial. Ein großer charttechnischer Befreiungsschlag wäre allerdings erst bei Erreichen dreistelliger Notierungen geschafft.

Jahr 2021 2022 2023e* Umsatz in Mrd. USD 5,54 6,46 7,16 Ergebnis je Aktie in USD 2,57 2,37 3,04 Gewinnwachstum -7,78 % 28,27 % KGV 36 39 31 KUV 8,9 7,6 6,9 PEG neg. 1,1 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)