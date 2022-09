Trading-Chance Apple: Das war ein starkes Signal!

Werbung

Mit unserer Short-Trading-Chance auf Apple vom 18. August hatten wir genau das hoch der Mitte Juni begonnenen Rallye erwischt. Doch jetzt hat die Aktie die 200-Tage-Linie zurückerobert. Ein bullisches Signal, das ein sinnvolle Basis wäre, um den Trade zu drehen: Eine Trading-Chance Long.

Dass diese Super-Rallye der Apple-Aktie äußerst angreifbar war, lag an den Ende Juli vorgelegten Quartalsergebnissen. Denn wer genauer hinsah, erkannte schnell: Die waren weniger gut, als man hätte meinen können, wenn man nur die Analystenschätzungen mit dem verglich, was das Unternehmen als Gewinn meldete. Wichtiger ist natürlich, wie sich der Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahr präsentiert. Und da stellte man fest:

Gewinn rückläufig, KGV zu hoch … aber bei Apple sterben die Bullen nicht aus

Apple hatte im Frühjahrsquartal 2021 1,30 US-Dollar pro Aktie verdient hatte, im Frühjahrsquartal 2022 aber nur 1,20 US-Dollar. Und das, obwohl Apple permanent eigene Aktien zurückkauft und sich der Gewinn daher auf immer weniger Aktien verteilt. Hinzu kam ein Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV), das am Hoch der Rallye bei fast 30 lag. Für ein Unternehmen mit diesen bescheidenen Wachstumsraten zu hoch.

Wem das klar war, wartete nur auf die Gelegenheit, die Aktie zu verkaufen oder Short zu gehen. Die kam Mitte August. Apple scheiterte an der Widerstandszone 176,65 zu 192,94 US-Dollar und fiel zügig zurück. Doch jetzt drehte die Aktie wieder nach oben … und bietet damit eine Basis, um die Short-Gewinne mitzunehmen und die Seiten zu wechseln.

Ob die Argumente der Bullen nachhaltig tragen, wird sich erst erweisen müssen, das wird sich zeigen, wenn entweder die vorgenannte Widerstandszone überboten wurde und damit neue Hochs erreicht werden, die nächsten Quartalsergebnisse Ende Oktober überzeugen oder, idealerweise, beides. Auslöser der aktuellen Rallye war die Vorstellung neuer Produkte wie des iPhone 14. Natürlich weiß noch niemand, wie die sich verkaufen werden. Aber das gereicht den Bullen zunächst einmal zum Vorteil, denn solange die Rallye läuft, gilt: Dass sie nicht gut laufen, kann man eben auch nicht wissen.

Auf der 100-Tage-Linie gedreht, die 200-Tage-Linie überwunden: das war bullisch!

Das alleine wäre kein Argument, um den Short-Trade zu verkaufen, wäre der Aufwärtsimpuls im charttechnischen Niemandsland gestartet. Aber das ist er ja nicht. Sie sehen im Chart, dass Apple am Donnerstag, dem Tag der Vorstellung der neuen Produkte, zwar nicht zulegen konnte, aber einen Doji ausbildete, der genau auf Höhe der in den USA wichtigen, im Chart blau gehaltenen 100-Tage-Linie lag und knapp über dem Zwischenhoch vom 1. Juni. Und das war es, was in Kombination mit der Hoffnung, die neuen Produkte werden Umsatz und Gewinn neu beleben, zu Käufen am Freitag und am gestrigen Montag führte.

Quelle: marketmaker pp4

Dass es dabei gelang, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern, ist ein bullisches Signal. Und dass der zuvor in der überverkauften Zone gelegene Stochastik-Oszillator, den wir im Chart unten mit eingeblendet haben, ein Kaufsignal generierte, zeigt: Da wäre jetzt Luft nach oben.

Aber man sollte hier auf jeden Fall mit der nötigen Vorsicht agieren. Der am Freitag anstehende Abrechnungstermin am Terminmarkt kann ein Faktor sein, der zur Stärke der Aktie beiträgt, bisweilen aber nicht über die Abrechnung hinaus wirkt. Zudem sehen wir hier „nur“ ein bullisches Signal auf kurzfristiger Ebene, mittelfristig bullisch würde Apple erst, wenn o.g. Widerstandszone 176,65 zu 192,94 US-Dollar überwunden ist.

Ein Seitenwechsel mit der nötigen Vorsicht

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Dieses Long-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 114,110 US-Dollar, woraus sich aktuell ein Hebel von 3,30 errechnet.

Den Stop Loss platzieren wir, bezogen auf die Apple-Aktie, bei 151 US-Dollar, knapp unter das letzte Zwischentief. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0120 einem Kurs von ca. 3,64 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats lautet VP8NCR.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 176,15 US-Dollar, 176,65 US-Dollar, 179,62 US-Dollar, 182,94 US-Dollar

Unterstützungen: 152,77 US-Dollar, 151,74 US-Dollar, 129,04 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Apple

Basiswert Apple WKN VP8NCR ISIN DE000VP8NCR1 Basipreis 114,110 US-Dollar K.O.-Schwelle 114,110 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 3,30 Stop Loss Zertifikat 3,64 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

