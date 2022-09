Trading-Chance Oracle: Matchball für den Befreiungsschlag

Werbung

Die Anleger hätten auf die Quartalsbilanz des Software-Riesen Oracle nachbörslich negativ reagieren können, immerhin wurde die Gewinnprognose leicht verfehlt. Dass sie es nicht taten, ist bemerkenswert. Damit hat die Aktie jetzt die Chance, eine große Trendwendeformation zu vollenden: Eine Trading-Chance Long.

Der Umsatz war zum Vorjahresquartal um 17 Prozent gestiegen, währungsbereinigt sogar um 23 Prozent. Das war gut und besser als seitens der Analysten erwartet. Dass der Gewinn mit 1,03 US-Dollar pro Aktie gegenüber dem Vorjahresquartal nicht zulegen konnte, gründet auf dem Anstieg des US-Dollars … und ist daher nicht Oracle anzulasten. Das war für Anleger und Analysten entscheidend, die Ergebnisse trotzdem positiv einzuordnen.

Operativ läuft weiter alles nach Plan

Dadurch, dass der US-Dollar derzeit als „sicherer Hafen“ gesucht ist und gegenüber den meisten anderen Weltwährungen steigt, fallen die Erlöse außerhalb der USA kleiner aus. Das geht nicht nur Oracle so, das ist eine Last, die alle international agierenden US-Unternehmen derzeit tragen müssen. Etwa acht Cent machte diese den Gewinn drückende Dollar-Stärke aus. Und das heißt: Operativ gesehen läuft es bislang nach Plan. Was auch im Zuge der Bilanz zum am 31.8. beendeten, ersten Geschäftsjahresquartal (Geschäftsjahresende ist bei Oracle immer der 31.5.) seitens der Unternehmensführung unterstrichen wurde: Konjunkturelle Belastungen sehe man bislang nicht.

Dementsprechend fielen die ersten Einschätzungen von Analysten zu den gestern nach US-Handelsende vorgelegten Ergebnissen positiv aus. Credit Suisse beließ die Einschätzung für Oracle bei „Outperform“ und behielt das Kursziel von 115 US-Dollar bei. J.P. Morgan hob das Kursziel leicht von 82 auf 84 US-Dollar an und bewertete mit „Übergewichten“. Und Jefferies nahm das Kursziel von 80 auf 85 US-Dollar nach oben und stufte mit „Halten“ ein.

Umgekehrte SKS-Formation unmittelbar vor der Vollendung

Nachbörslich wurde Oracle daher für die leicht verfehlte Gewinnprognose nicht abgestraft, sondern legte leicht zu, beendete den „After Hours“-Handel bei 78,30 US-Dollar. Damit besteht jetzt eine gute Chance für die Bullen, den Sack zuzumachen, denn die Aktie steht unmittelbar davor, eine große Aufwärts-Trendwendeformation in Form einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter zu vollenden.

Quelle: marketmaker pp4

Dabei fällt auf, dass der „Kopf“ dieser Formation, der zwischen Mai und Juli entstand, für sich selbst genommen bereits eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation war, was der Formation einen soliden Unterbau verleiht. Jetzt geht es aber um deren Vollendung. Dazu muss Oracle die nachbörslich bereits erreichte 200-Tage-Linie und die Nackenlinie der großen umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter überwinden. Beides wäre mit Schlusskursen über 80 US-Dollar gelungen. Damit hätten die Bullen heute bzw. in den kommenden Tagen einen „Matchball“ … und die positive Reaktion auf die Quartalsbilanz erhöht die Chance, dass sie ihn auch verwandeln. Aber:

„Early Bird“-Trades sind lukrativer, aber bergen ein höheres Risiko

Noch ist die Aktie nach oben nicht durch“, es besteht „nur“ eine erhöhte Chance, dass das gelingt. Daher sollte, wer jetzt bereits auf diesen anfahrenden Zug aufspringen möchte, nicht zu viel wagen. Ein Hebel von 3 ist für diesen Trade allemal genug. Vorteil: Ein „Early Bird“-Trade wie dieser ermöglicht einen näher liegenden Stop Loss, denn der Stop Loss-Level wäre nach dem gelungenen Ausbruch derselbe (bei 73 US-Dollar, knapp unter dem letzten Zwischentief), läge dann aber eben weiter entfernt vom aktuellen Kurs.

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Dieses Long-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 53,817 US-Dollar, woraus sich aktuell ein Hebel von 3,02 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir wie vorstehend erwähnt bei 73 US-Dollar, knapp unter das letzte Zwischentief. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0160 einem Kurs von ca. 1,88 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Oracle lautet HG08R4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 78,58 US-Dollar, 79,88 US-Dollar, 84,51 US-Dollar

Unterstützungen: 73,43 US-Dollar, 70,23 US-Dollar, 63,76 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Oracle

Basiswert Oracle WKN HG08R4 ISIN DE000HG08R40 Basispreis 53,817 US-Dollar K.O.-Schwelle 53,817 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,02 Stop Loss Zertifikat 1,88 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.