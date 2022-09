US-Versorgeraktie mit zweitem Anlauf

Exelon Corp. - WKN: 852011 - ISIN: US30161N1019 - Kurs: 46,110 $ (Nasdaq)

Die Aktie dieses US-Versorgers bildete Ende Juli ein schwaches Kaufsignal aus. Doch es fehlte an Anschlusskäufen. Zumindest lief die Aktie in der anschließenden Marktkorrektur stabil seitwärts. Nun versuchen sich die Käufer erneut an einem Ausbruch zur Oberseite. Ist das Interesse der Bullen in diesem Fall nachhaltiger?

Schöner Aufwärtstrend seit 2020

Als einer der größten Strom- und Gaslieferanten in den USA hängt die Exelon-Aktie natürlich auch an den jeweiligen Preisen von Rohstoffen wie Gas. Hier zeigte sich zuletzt zwar etwas Entspannung, die absoluten Kurse beispielsweise des Henry Hub Natural Gas Futures sind aber immer noch sehr hoch. Es ist davon auszugehen, dass Exelon auch in den kommenden Monaten gutes Geld verdienen wird. Charttechnisch ist der Trend der Aktie im Wochenchart seit dem Tief 2020 klar aufwärts gerichtet und immer noch intakt. Solange das der Fall ist, haben die Bullen die besseren Karten. Ein Trendbruch könnte dagegen zu Abgaben in Richtung des Ausbruchslevels nei 36,34 USD führen.

Exelon-Aktie (Wochenchart)

Das Kursgeschehen im Tageschart kommt schon deutlicher zäher daher. Es fehlte in den vergangenen Wochen an einer klaren Richtung. Zumindest könnte in den kommenden Tagen/Wochen etwas Leben in den Kurs kommen. Dann nämlich, wenn die Aktie den Abwärtstrend seit April und die Widerstandszone um 46 USD hinter sich lassen kann. Die Ansätze seit Ende August gehen in Ordnung. Gelingt der Break, könnte die Aktie mittelfristig wieder Kurse um 50 USD ansteuern, wobei exaktere Widerstände bei 49,86 und 50,71 USD im Markt liegen.

Absicherungen könnten unter das Tief bei 43,72 USD in den Markt gelegt werden. Anleger, die etwas mehr Luft lassen möchte, orientieren sich am Aufwärtstrend seit 2020, der derzeit bei rund 43,50 USD verläuft.

Fazit: Die Exelon-Aktie besitzt weiterhin Chancen, den übergeordneten Aufwärtstrend wiederaufzunehmen. Hierfür muss aber in den kommenden Tagen größerer und vor allen Dingen nachhaltiger Schwung vonseiten der Käufer in den Kurs kommen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 36,35 18,64 19,42 Ergebnis je Aktie in USD 2,82 2,26 2,41 KGV 16 20 19 Dividende je Aktie in USD 1,53 1,35 1,44 Dividendenrendite 3,32 % 2,93 % 3,12 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)