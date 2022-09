OMV bewirbt sich um Lizenzen für Öl- und Gassuche in Norwegen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Oslo/Wien (Reuters) - Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat sich in Norwegen neben etlichen anderen Energieunternehmen um neue Lizenzen für die Suche nach Öl- und Gas beworben.

Insgesamt rund 26 Konzerne hätten Norwegen um Erlaubnis gebeten, in der diesjährigen Lizenzrunde für vordefinierte Gebiete nach Öl und Gas zu bohren, teile das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie am Dienstag mit.

Die OMV bestätigte gegenüber Reuters, dass sich um mehrere Blöcke beworben hat. Weitere Details wollte das Unternehmen nicht nennen. Neben der OMV haben sich auch Equinor, Shell, Aker BP, ConocoPhillips und TotalEnergies um Lizenzen beworben.

Norwegen ist einer der größten Erdöl- und Gasexporteure der Welt. Die OMV ist seit 2006 in dem Land tätig und hält heute zahlreiche Produktionslizenzen im norwegischen Teil der Nordsee, in der Norwegischen See und der Barentssee.

