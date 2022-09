BlackRock: Düstere Vorzeichen

Noch bis Anfang November schien die Welt für BlackRock in Ordnung zu sein, in der Spitze erreichte die Aktie unglaubliche 973,16 US-Dollar. Ende des Jahres hat sich der Chart zunächst in einer gesunden Konsolidierung präsentiert, die größten Verluste musste die Aktie jedoch in der ersten Hälfte dieses Jahres zurück auf die zentrale Unterstützung aus Anfang 2020 bei 576,81 US-Dollar einstecken. Nach einer volatilen Trendwende in diesem Bereich versuchten Investoren schließlich im August einen Ausbruchsversuch über den vorausgegangenen Abwärtstrend zu vollziehen, zeitweise schien diese auch zu gelingen. Die Rechnung wurde jedoch ohne die bärischen Marktteilnehmer gemacht, die das Papier prompt zurück in den Abwärtstrend holten. Seit den Augusthochs läuft nun eine klassische 1-2-3-Korrektur.

Jahrestiefs im Blick

Ausgehend von der technischen Lage der BlackRock-Aktie im Wochenchart muss mit weiterem Korrekturpotenzial gerechnet werden, Abschläge auf 620,28 und darunter die Jahrestiefs um 567,81 US-Dollar sind im Rahmen eine 1-2-3-Korrektur stark anzunehmen. Erst in diesem Bereich wird sich die weitere Entwicklung der BlackRock-Aktien zeigen, eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar auf 548,63 US-Dollar abwärts reichen. Um das Chartbild merklich zu stabilisieren und eine Aufhellung herbeizuführen, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 717,70 US-Dollar. Dann könnte noch einmal das Augusthoch bei 763,67 US-Dollar in den Fokus rücken, darüber würden weitere Gewinne an 800,00 US-Dollar ermöglicht werden. Ein derartiges Szenario deutet sich jedoch weder von fundamentaler noch technischer Seite derzeit an.