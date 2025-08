Erholungsversuch | August schwierig | Tesla und Ergebnisse im Fokus

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Wir sehen nach dem Abverkauf am Freitag eine technische Gegenbewegung. Viele Marktteilnehmer gehen allerdings davon aus, dass wir im S&P 500 einen Test der 50-Tageslinie sehen werden, die bei 6170 Punkten liegt. Wie auch Ende letzter Woche, lösten schwache Arbeitsmarktdaten zwischen Ende Juli und Anfang August 2024 ein raschen, aber temporären Rücklauf aus. Tesla tendiert nach der Ausgabe eines Zahlungspakets an Elon Musk freundlich. Berkshire Hathaway tendiert nach den Zahlen wiederum leicht freundlich. Auch wenn der Gipfel der Berichtssaison hinter uns liegt, werden diese Woche rund 100 Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse melden. Im Fokus stehen unter anderem AMD, Airbnb, Disney, DoorDash, Eli Lilly, Microchip, Shopify, Trade Desk und Uber. Morgan Stanley empfiehlt die Aktien von Disney im Vorfeld der Zahlen an diesem Montag zum Kauf, mit einem Kursziel von $140. Die Bank of America erwartet wiederum bei DoorDash besser-als-erwartete Ergebnisse, und empfiehlt den Wert zum Kauf, mit einem Ziel $285.



00:00 Bounce am Montag | Überblick

01:32 Arbeitsmarktgericht und S&P 500 | saisonale Faktoren

09:19 Zolleinnahmen gestiegen | Rezession-Faktoren

12:19 ISM Einkaufsmanager Industrie & Verbraucherpreise | FED

16:30 Handelspolitik: Schweiz | China

17:24 Opec plus erhöht Förderquote | Russland-Sanktionen

19:09 Berkshire Hathaway | Wayfair | Tyson | Waters | Bionte

21:14 Meldungen: Tesla | BYD | Boeing | Citi Group | Apple

25:07 Ausblick diese Woche

25:55 Analysten: DoorDash | Disney | Trade Desk | United Health