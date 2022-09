Curtiss-Wright gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Curtiss-Wright Corporation (ISIN: US2315611010, NYSE: CW) schüttet am 13. Oktober 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 30. September 2022. Im Mai 2022 wurde die Quartalsdividende um 5 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern seinen Aktionären eine Gesamtdividende von 0,76 US-Dollar je Aktie. Beim aktuellen Börsenkurs von 149,08 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 0,51 Prozent (Stand: 14. September 2022).

Der Konzern Curtiss-Wright, mit Firmensitz in Roseland, New Jersey, ist ein Hersteller von Antriebs-, Ventil- sowie Fluidsystemen im Bereich Flugzeugbau. Das Unternehmen ist 1929 gegründet worden und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 wurde ein Umsatz von 609,36 Mio. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 621,5 Mio. US-Dollar), wie am 3. August 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 70,87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 61,41 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 7,50 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,63 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. September 2022).

