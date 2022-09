DGAP-News: Binect AG: BINECT UND REISSWOLF LAUNCHEN DEN GESCHÄFTSPOSTVERSAND DIREKT AUS DER ELO ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SUITE

DGAP-News: Binect AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Das neue Angebot ermöglicht allen ELO Kunden in Deutschland den digitalen Geschäftspostversand per Klick

Die Partner beabsichtigen Ihre Partnerschaft weiter auszubauen Weiterstadt, 15.09.2022. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) erweitert ihre Zusammenarbeit mit der REISSWOLF International AG um eine gemeinsame Initiative für den digitalen Postausgang. Mit der neuen Full-Service Solution Outbox for ELO für die ELO Enterprise Content Management Suite, die REISSWOLF als einer der großen ELO Business Partner soeben vorgestellt hat, können ab sofort alle Mittelstandskunden und Großunternehmen, die die ELO ECM Suite nutzen, ihre Geschäftspost mit wenigen Klicks aus der Suite versenden. Über die Binect API spricht die Outbox for ELO Solution die Binect Plattform an, die das Management und den Versand der Geschäftskommunikation übernimmt. „REISSWOLF ist einer der führenden Digitalisierungs-Anbieter in Deutschland, sowohl auf der Posteingangs- als auch immer stärker auf der Postausgangsseite. Mit REISSWOLF als langjährigem ELO Partner bietet sich für Binect die Chance, den deutschen Mittelstand auf einem zusätzlichen Weg zu adressieren“, kommentiert Dr. Frank Wermeyer, Vorstand der Binect AG. Die Partner treiben mit dieser Lösung die Digitalisierung der Post- und Versandprozesse insbesondere im deutschen Mittelstand voran. Nach dem aktiven Vertriebsstart der Outbox for ELO Solution werden beide Partner den Vertrieb und die Vermarktung im deutschen Markt intensivieren. Wichtiger Baustein für die Marktpräsenz wird dabei auch die ELO Partner-Community. Darüber können alle ELO Partner die Outbox for ELO Solution für ihre Kunden nutzen. „Physischer Postversand und Digitalisierungsprojekte sind kein Widerspruch. Im Gegenteil: Mit unserer neuen Lösung, den Postversand in digitale Prozesse und Workflows einzubinden, sparen unsere Kunden erheblich an Zeit und Kapazitäten – und somit auch an Kosten. Das betrifft den Posteingang ebenso wie den Postausgang.“, führt Torsten Wellnitz, Vorstand der REISSWOLF International AG, aus.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com Über die Binect AG Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfa-che Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend vom Claim „Geschäftspost.Einfach.Digital“ entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsen-kürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).

