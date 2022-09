FedEx warnt vor dramatischer Verschlechterung des Umfelds | Aktie - 15% | UPS -5%

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Anleihen über das Ziel hinausschiessen und ein zu negatives Bild malen. Wenn der erwartete Zinsgipfel weiter steigt (aktuell 4,44%), ist ein Test der Juni-Tiefs wohl sicher. Was die Indizes überschattet, sind die schwachen Big Tech-Aktien. Dass ARKK Innovation heute freundlich schliessen konnte, ist ein ganz gutes Signal.



00:00 Intro

00:50 Ziele für Zinsgipfel steigen

02:00 Übertriebene Reaktion bei Anleihen

07:10 Big Tech schwach / Tech-Momentum freundlich

10:00 Humana, Wynn Resort freundlich

12:50 Netflix profitiert von Upgrade

13:40 Adobe verliert 17%

14:20 FedEX MASSIVE WARNUNG

16:12 Details Adobe

17:00 FedEX Details



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell