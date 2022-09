Trading-Chance Wacker Chemie: Die Bären sind zurück

Werbung

Anfang des Monats hatten sich die Käufer an einem Befreiungsschlag versucht … doch der wurde in den vergangenen Tagen komplett zurückgeschlagen. Die Wacker Chemie-Aktie hat dadurch ihr Abwärtspotenzial neu befeuert: Eine Trading-Chance Short.

Die Einschätzungen des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) klingen düster. Gegenüber der letzten Prognose Anfang Juli habe sich die Lage deutlich eingetrübt, so der VCI am Mittwoch. Jetzt rechnet man mit für 2022 einem Produktionsrückgang von 5,5 statt von 1,5 Prozent zum Vorjahr. Ein Szenario, das den Druck auf die Aktie von Wacker Chemie auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten könnte … wenn sich dieses Szenario auch in deren eigener Bilanz niederschlägt.

Die Trader trauen dem Braten nicht

Bis zur Jahresmitte sah es bei Wacker Chemie allerdings noch tadellos aus. Nicht nur der Umsatz legte deutlich zu, auch der Gewinn. Was der Spezialchemiekonzern zum Anlass nahm, den Gesamtjahres-Ausblick für das EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) deutlich von zuvor 1,2 - 1,5 auf 1,8 - 2,3 Milliarden Euro nach oben zu nehmen. Das klingt herausragend, aber:

Dass diese Ende Juli vorgelegten Zahlen die Aktie zwar nach oben in Marsch setzten, der Anstieg aber bald wieder Abgaben wich und der Kurs jetzt nur noch geringfügig über dem Level liegt, der vor der Vorlage der jüngsten Bilanz am 28.7. galt, ist bezeichnend. Und diese Zweifel sind durchaus nicht aus der Luft gegriffen.

Seit Beginn des dritten Quartals haben sich die Energiekosten für die Chemiebranche massiv erhöht, denn dort wird viel Gas benötigt. Hinzu kommt, dass sich die meisten Chemieunternehmen ihre Basisstoffe auf Monate im Voraus sichern, so dass Lieferprobleme und höhere Preise erst spät in der ersten Jahreshälfte spürbar waren, während die höheren Preise für die produzierten Stoffe bereits den Gewinn befeuerten. Dieses Bild kann sich bereits umgekehrt haben. Und wäre das der Fall, würde, wer bei Wacker Chemie auf der Short-Seite agiert, die deutlich besseren Karten in Händen halten.

Die Bullen wurden immer kraftloser, jetzt schlagen die Verkäufer zurück

Der am Dienstag begonnene Druck auf die Aktie hat das Chartbild jetzt bärisch eingefärbt. Durch diese jüngsten Abgaben hat die Wacker-Aktie unterhalb des Zwischenhochs vom August nach unten abgedreht und damit erneut ein unter dem vorherigen liegendes Zwischenhoch ausgebildet. Dadurch ist der Kurs deutlich schneller unter die im Chart dick rot hervorgehobene 200-Tage-Linie zurückgefallen als im August, als es gelang, diese Linie nach ihrer Rückeroberung wenigstens gut zwei Wochen zu verteidigen.

Quelle: marketmaker pp4

Jetzt ist die Wacker Chemie-Aktie bereits wieder im Bereich des Zwischentiefs vom 1. September angekommen. Dass diese Wendemarke den Verkaufsdruck stoppen kann, ist fraglich. Und wenn die Stimmung erst einmal richtig kippt, müssten auch die kleinen Zwischentiefs vom Juli keine nennenswerte Unterstützung bieten. Dass die Aktie die mittelfristig wichtige Unterstützungszone zwischen 117,80 und 119,90 Euro ansteuert, die sich aus den Tiefs der Monate Januar und Februar zusammensetzt, ist daher ein durchaus realistisches Szenario … und dass dieser Support fällt, falls die Zahlen zum bald endenden dritten Quartal die bisherige Jahresprognose von Wacker Chemie nicht mehr stützen, auch. Dieser Short-Trade könnte also allemal auch eine mittelfristige Perspektive haben.

Ein Short-Trade mit mittelfristiger Perspektive

Ein Short-Trade auf diese Aktie könnte also allemal auch eine mittelfristige Perspektive haben. Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 182,358 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,81. Den Stop Loss würden wir bei 150,50 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 3,17 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Wacker Chemie lautet JA8QKU.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 154,50 Euro, 156,55 Euro, 187,10 Euro

Unterstützungen: 134,95 Euro, 124,95 Euro, 119,90 Euro, 117,80 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Wacker Chemie

Basiswert Wacker Chemie WKN JA8QKU ISIN DE000JA8QKU4 Basispreis 182,358 Euro K.O.-Schwelle 182,358 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent J.P. Morgan Hebel 2,81 Stop Loss Zertifikat 3,17 Euro

