Wall Street durch Anleihen gefesselt | Adobe | PayPal | Southwest und mehr

Keine Lust auf Aktien, so kann man die Stimmung an der Wall Street seit Bekanntgabe der Verbraucherpreise beschreiben. Dass der Streik der Eisenbahner abgewendet werden konnte, ist zwar erfreulich, wird die Wall Street aber nicht nachhaltig beeinflussen. Was Börsianer mit Sorge beobachten, ist eine weiter steigende Decke in diesem Zinszyklus. Für Frühling/Sommer 2023 wird ein Niveau von 4,41% eingepreist. Nun warnt auch der Hedgefonds-Manager Ray Dalio, dass ab einer Marke von etwa 4,5% ein Rückgang des S&P 500 um weitere 20% anstehen dürfte. Unabhängig davon gibt es weitere Zeichen, dass die chinesische Regierung den Stimulus für die Wirtschaft ausweitet. Gekoppelt mit Berichten, dass China mRNA basierende COVID-Impfstoffe zulassen könnte, hat zu einer Verbesserung der Stimmung beigetragen.



00:00 - Intro

00:25 - Überblick

01:55 - Renditen der Staatsanleihen | Steigende Zinsdecke

03:56 - Ankündigung: Bonds im Visier der FED

05:21 - Tagung der Notenbank

06:11 - USA: Strike abgewendet

07:33 - Schlagzeilen aus China

08:40 - Adobe kauft Figma

11:32 - PayPal auf der Verliererseite

12:43 - Southwest Airlines

14:04 - Comcast | Disney | Netflix

16:50 - Wynn Resorts aufgestuft



