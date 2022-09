DAX® - Unter Druck: Charttechnische Breitseite

Die letzten drei Handelstage stehen beim DAX® unter keinem guten Stern. Nach dem Rückfall unter die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.226 Punkten) und dem Schließen der Aufwärtskurslücke vom Wochenbeginn, musste das Aktienbarometer gestern auch die alten Ausbruchsmarken bei 13.050 Punkten preisgeben. Damit haben die deutschen Standardwerte die zuvor ausgeprägte, kurzfristige Bodenbildung negiert. Auf Wochenbasis steht (bisher) ein sog. „shooting star“ – also eine Kerze mit markantem Docht – zu Buche. Per Saldo befindet sich der DAX® deshalb weiterhin in schwierigen charttechnischen Ausgangslage. Diese Einschätzung wird durch den Blick über den großen Teich untermauert. Während beim S&P 500® der Erholungstrend seit Juni gebrochen wurde, stellt der Nasdaq-100® die 12.000er-Unterstützung aktuell zur Disposition (siehe Analyse unten). Hierzulande definieren die jüngsten Verlaufstiefs bei 12.617/12.604 Punkten den nächsten Rückzugsbereich. Um die angeschlagene Chartlage zu verbessern, müsste der DAX® dagegen zumindest die o. g. Marke von 13.050 Punkten zurückerobern.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

