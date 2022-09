Gold: Key-Support gebrochen

Nachdem Gold Mitte März noch ein stolzes Verlaufshoch in der Nähe der Hochs aus 2020 um 2.070 US-Dollar markieren konnte, setzt anschließend eine nicht unerwartete Pulbackbewegung zur Unterseite ein. Allerdings fiel diese länger und größer aus als erwartet worden war, in einem ersten Schritt ging es auf den langfristigen Aufwärtstrend um 1.700 US-Dollar abwärts. Nach einer kurzen Anstiegsphase an 1.807 US-Dollar und den dort verlaufenden 50-Wochen-Durchschnitt setzten wieder schmerzhafte Verluste ein und führten im gestrigen Handel geradewegs unter das letzte markante Support-Level von 1.676 US-Dollar und dem 200-Wochen-Durchschnitt abwärts.

Wochenschlusskurs im Fokus

Sollte es demnach nun zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb von 1.676 US-Dollar kommen, müssten in einem ersten Schritt weitere Abschläge auf 1.637 und darunter glatt 1.600 US-Dollar einkalkuliert werden. Gelingt an dieser Stelle keine nachhaltige Stabilisierung, dürften weitere Ziele um 1.555 US-Dollar für den Gold-Future ausgerufen werden. Eine überraschend dynamische Rückkehr in den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend wird nicht erwartet, könnte aber oberhalb von 1.745 US-Dollar Zugewinne an 1.800 US-Dollar hervorrufen.