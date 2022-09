Chartanalyse Dax: Schwacher Wochenauftakt

Widerstand: 12.750+12.900

Unterstützung: 12.600+12.500

Rückblick:

Der Index startete erneut schwächer in die neue Handelswoche und rutschte am Vormittag zeitweise in den Bereich der 12.600er Marke, bevor eine Stabilisierung gelang. Damit setzte sich die Schwäche der vergangenen Woche nahtlos weiter fort.

Ausblick:

Der Bereich des Zwischentiefs von Anfang September um 12.600 Punkten ist die letzte Bastion der Bullen, bevor neue Jahrestiefs in den Fokus der Händler rücken. Kurzfristig ist der Index deutlich überverkauft. Von daher ist im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank am kommenden Mittwoch tendenziell noch einmal mit Erholungsversuchen der Käuferseite zu rechnen. diese träfen allerdings bereits im Bereich 12.900 bis 12.950 Punkte auf technisch bedingtes Verkaufsinteresse.