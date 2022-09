onvista Mahlzeit: Dax weiter im Abwärtstrend - Valneva, VW, Sixt und haucht EON der Nikola-Aktie neues Leben ein?

Zu Beginn der neuen Woche findet der Dax auch nicht zurück in die Spur. Nachdem die Wall Street Freitag kräftig Federn gelassen hat und die Vorgaben aus Asien auch nicht gerade gut sind, geht es mit dem deutschen Leitindex weiter bergab. Bis Mittwoch dürften die Nerven der Anleger angespannt bleiben. Erst dann wird Jerome Powell gegen Abend das Ergebnis der amerikanischen Notenbank verkünden. Mittlerweile wir sogar darüber spekuliert, dass der Chef der Fed eine Leitzinserhöhung um einen ganzen Prozentpunkt verkünden könnte.

Nachdem schon einige Anleger bei den US-Inflationsdaten auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, werden die besonders darauf achten, dass ihnen das bei der Leitzinsentscheidung nicht noch einmal passiert. Daher dürfte sich erst Mittwoch Abend entscheiden, ob es noch weiter bergab geht oder die Anleger doch ein wenig aufatmen.

Valneva hat den Vertrag mit seinem Impfstoffproduzenten gekündigt und das lässt die Aktie erneut zweistellig abstürzen. EON und Nikola kommen ins Geschäft, aber beide Kurse profitieren nicht davon. Sixt, Compleo und About You werden abgestuft und geraten unter Druck.

Die Themen der heutigen Senung: Dax, Bitcoin, Dollar, Valneva, Siemens Energy, VW, Daimler Truck, EON, Nikola, Ballard Power, Tops&Flops, Hello Fresh, Uniper, Adler Group, Sixt, Compleo, About You, Musterdepot, Ceconomy, Alcoa, Watchlist Schnäppchenjagd, Weng Fine Art, Verbund, Block, Stillfront, Husqvarna, Permanent TSB Group & Zuschauerfragen