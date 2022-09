Trading-Chance Hermès: In diesem Umfeld wird es auch für Luxus eng

Werbung

Der französische Luxusgüterkonzern Hermès dürfte 2022 einen Rekordgewinn einfahren. Aber was darüber hinaus passieren wird, ist noch völlig offen. Immer wieder sehen wir bei der Aktie Rallyes, die darauf setzen, dass die Luxusgüter-Branche gegen eine Rezession immun sein wird. Aber es gibt auch die Zweifler … und die übernehmen gerade das Ruder. Eine Trading-Chance Short.

Die immense Spannbreite der Hermès-Aktie seit Anfang 2021 spiegelt wider, wie sehr die Investoren in Bezug auf diese Branche zwischen der Einstellung, dass sich Luxus auch in der Krise gut verkauft und der Befürchtung, dass sich dieses Motto als falsch erweisen wird, hin und her schwanken. Aktuell haben gerade die Skeptiker das Heft in der Hand, denn die Aktie hat soeben wichtige charttechnische Unterstützungen gebrochen. Und angesichts eines sich immer weiter zuziehenden Himmels über der Weltwirtschaft könnten sie mit der Vermutung, dass es in einem solchen Umfeld auch für die Gewinne der Luxusgüter-Konzerne eng wird, Recht haben.

Selloff statt Rallye

Bis Anfang vergangener Woche wirkte es, als könnte Hermès nach einem Test der 200-Tage-Linie einen erneuten Rallye-Impuls starten, zumal dadurch die große Kurslücke geschlossen wurde, die als Reaktion auf die Ende Juli veröffentlichten Halbjahres-Ergebnisse entstand. Doch der Aufwärtsimpuls wurde noch deutlich unterhalb des im August erreichten Hochs unsanft ausgebremst. Die am Dienstag begonnenen Verkäufe hielten über den Rest der Woche an und haben aufgrund ihrer Dynamik bereits klar negative Signale im Chartbild erzeugt:

Quelle: marketmaker pp4

Der Kursanstieg des Septembers wurde innerhalb weniger Tage komplett abverkauft. Jetzt ist die Hermès-Aktie durch die Ende Juli entstandene Kurslücke nach unten hinausgelaufen und hat dadurch auch die 200-Tage-Linie klar unterboten. Dass der im Chart unten mit eingeblendete Trendfolge-Indikator MACD dadurch ein vorbestehendes Verkaufssignal bestätigte, tut ein Übriges, um risikofreudige Trader auf den Gedanken zu bringen, diese Aktie jetzt auf der Short-Seite anzugehen.

Ein Short-Trade als Reaktion auf den markanten Abwärtsschwenk

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 1.592,364 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,27. Den Stop Loss würden wir bei 1.310 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,81 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Hermès lautet MD6TBM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1.241,00 Euro, 1.338,50 Euro, 1.420,00 Euro

Unterstützungen: 1.146,00 Euro, 995,80 Euro, 957,60 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Hermès

Basiswert Hermès WKN MD6TBM ISIN DE000MD6TBM0 Basispreis 1.592,364 Euro K.O.-Schwelle 1.592,364 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Morgan Stanley Hebel 3,27 Stop Loss Zertifikat 2,81 Euro

