ROUNDUP/Aktien New York: Kursgewinne vor der Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Am wohl wichtigsten Tag der Börsenwoche haben die Kurse am Mittwoch an der Wall Street zugelegt. Zwei Stunden vor Handelsschluss gibt die US-Notenbank Fed die Zinsentscheidung bekannt, das dürfte über den Tagesausgang entscheiden. Experten rechnen überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte; manche schließen aber auch eine Anhebung des Leitzinses um einen ganzen Punkt nicht aus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,57 Prozent im Plus bei 30 881,15 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,61 Prozent auf 3879,39 Zähler nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,44 Prozent auf 11 904,261 Punkte.

"Der Markt ist auf ein entschlossenes Handeln der Fed eingestellt", hieß es vom Online-Broker XTB zur Zinsentscheidung. Es gebe eine "minimale Chance" auf einen großen Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt. Die statistischen Erfahrungen aus dem Börsenmonat September legten den Schluss nahe, dass die Anleger nach der allgemein erwarteten Zinserhöhung Aktien verkaufen.

Bei den Einzelwerten profitierten General Mills von höheren Zielen des Lebensmittelkonzerns für das laufende Jahr. Der Kurs zog um fast sechs Prozent an auf ein Rekordniveau.

Die Papiere der Halbleiter-Werte Micron Technology und Western Digital wurden von Kaufempfehlungen der japanischen Investmentbank Mizuho Securities gestützt, beide Aktien legten um gut ein Prozent zu.

Nach der Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte waren US-Rüstungsaktien gefragt. Papiere von Boeing , General Dynamics , Lockheed Martin , Northrop Grumman und Raytheon Technologies gewannen zwischen einem und drei Prozent.

Aktien von Sotera Health sackten um weitere neun Prozent ab. Der Dienstleister für die Gesundheits- und Pharmabranche unterlag in einem Rechtsstreit um mögliche krebserregende Emissionen aus einer seiner Einrichtungen. Der Konzern, der der Betroffenen rund 345 Millionen Dollar zahlen muss, ging in Berufung. Schon am Vortag waren Sotera-Health-Aktien prozentual zweistellig gefallen./bek/jha/